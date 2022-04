Regina Elisabetta, gli ultimi minuti del marito prima di morire: il nipotino Harry demolito nel cuore

La Regina Elisabetta ha dato la sua benedizione ad Angela Kelly, sua confidente fidata, per rivelare come i reali hanno superato il blocco e la morte del principe Filippo.

Angela Kelly avrebbe ricevuto il consenso speciale che le consente di attualizzare il suo libro del 2019 dedicato al lavoro per la monarca con capitoli extra su Covid – 19 e sul funerale del Duca di Edimburgo.

Regina Elisabetta, lo smacco del suo memoriale con Angela Kelly

Nel corso degli ultimi 20 anni, Angela Kelly ha mantenuto il ruolo di confidente più affidabile della regina Elisabetta. Non solo c’è lei alla base degli outfit sfoggiati dalla regina Elisabetta, ma si occupa di confezionare e firmare il guardaroba della Regina.

Inoltre nella fase del lockdown ha fatto da parrucchiera personale a Sua Maestà. Proprio a seguito di questa prolungata amicizia, che la sovrana ha accordato alla Kelly il diritto ad un nuovo capitolo della biografia uscita nel 2019 “The Other Side Of The Coin”: The Queen, The Dresser And The Wardrobe”.

A questo riguardo, Angela Kelly racconta dei mesi di isolamento obbligatorio al castello di Windsor in occasione del periodo di lockdown, nel quale la regina si è dovuta ritirare, insieme a pochissimi altri membri dello staff, per trascorrere le giornate in una bolla reale.

La signora Kelly, il cui titolo ufficiale è assistente personale, consigliere e curatrice di Sua Maestà la Regina (gioielli, insegne e guardaroba), faceva parte della bolla ed era con la regina il giorno del funerale di suo marito.

Un periodo molto difficile, visto che Elisabetta II di recente ha dovuto affrontare la perdita del suo amato marito, il principe Filippo. Senza contare che questa biografia potrebbe apparire come un serio smacco nei confronti dei Sussex.

Il nuovo memoriale