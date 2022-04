Nicola Savino, se lo vedete a 20 anni rimanete di stucco: incredibile, era proprio così | FOTO

By

Nicola Savino, noto conduttore del piccolo schermo e opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Lo avete mai visto da giovanissimo? E’ cambiato tantissimo, farete fatica a riconoscerlo: vediamo una sua foto del passato.

Nicola Savino, uno dei personaggi più amati e conosciuti del mondo dello spettacolo e radiofonico italiano. Quando aveva 20 anni era completamente diverso, irriconoscibile. Avete mai visto una sua foto del passato? Un cambiamento incredibile.

Nicola Savino agli esordi | L’incredibile cambiamento

Classe 1967, nato a Lucca il 14 novembre. Figlio di una famiglia benestante, suo padre ingegnere e sua madre farmacista, Ha vissuto sin da piccolo a Metanopoli, frazione di San Donato Milanese. Ma non tutti sanno che giià quando era un’adolescente ha sempre sognato di lavorare in radio.

La sua carriera ha inizio a 17 anni coni Radio Sandonato e Beautiful Station. Ha lavorato anche come dj nelle discoteche lombarde più importanti.. Nel 1989 comincia a lavorare a Radio Deejay e da lì in poco tempo si è fatto conoscere, sbarcando poco tempo dopo in televisione.

Per anni è stato autore del Festivalbar, Le Iene, Zelig Circus e Zelig Off. Da lì il successo è stato inevitabile ed è diventato uno dei conduttori più amati del piccolo schermo, infatti, è conosciutissimo per essere stato al timone de Le Iene.

Oggi invece, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2022. Ma lo avete mai visto da giovane? A 20 anni era completamente un’altra persona. Vediamo una sua foto del passato, sicuramente rimarrete di stucco per il suo incredibile cambiamento.

Nicola Savino a 20 anni: giovanissimo e bellissimo | FOTO

Nicola Savino ha conquistato il cuore di milioni di persone con la sua simpatia, proprio per questo tantissimi fan vogliono saperne di più sulla sua vita privata attuale e passata. Non tutti sanno com’era da giovane e grazie ad una foto spuntata sul web abbiamo notato il suo incredibile fascino giovanile.

Nel seguente scatto, Nicola Savino aveva 20 anni. Dall’immagine è impossibile non notare l’incredibile cambiamento, infatti, possiamo vedere quanto sia diverso oggi rispetto ad oggi. Grazie alla sua voce e alla sua ironia i fan lo amano follemente.

Sui social, infatti, quando pubblica un suo scatto non passa mai inosservato, ogni volta ottiene migliaia di mi piace e commenti. Anche nel reality di Ilary Blasi, i suoi interventi sono molto apprezzati e spesso il pubblico è d’accordo con le sue opinioni.