“L’ha tradita con una donna sposata”, lo scoop: Ignazio Moser beccato con lei | Povera Cecilia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono continuamente al centro dell’attenzione. Nelle scorse ore, il noto sportivo è finito nel mirino delle polemiche a causa di un’indiscrezione bomba lanciata da Alessandro Rosica, noto esperto di gossip.

Una recente indiscrezione bomba che riguarderebbe proprio la storica coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sta facendo tremare il gossip italiano. Uno scoop che è diventato subito virale sui social: scopriamo la verità e cosa sarebbe accaduto tra i due.

L’indiscrezione bomba su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Nelle scorse ore, Alessandro Rosica, noto esperto di gossip conosciuto come Investigatore Social, ha lanciato una vera e propria bomba su una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana.

Secondo la recente indiscrezione, lanciata proprio giovedì 14 aprile, Ignazio Moser avrebbe tradito Cecilia Rodriguez con una donna sposata. Anche Gabriele Parpiglia, autore televisivo e giornalista di Chi Magazine ha confermato la notizia.

Inoltre, non sarebbe la prima volta che il noto sportivo si concederebbe ad episodi simili. Alessandro Rosica, infatti, ha raccontato:

“Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli.”

Il noto esperto di gossip, ha invitato Moser a svelare la verità e a scusarsi con Cecilia per il male che gli avrebbe provocato. Sempre nelle scorse ore, i due hanno rotto il silenzio: scopriamo cosa è accaduto.

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? La verità

Ignazio Moser ha veramente tradito Cecilia Rodriguez? Poco fa, la sorella di Belen ha smentito la notizia pubblicando uno scatto in bianco e nero insieme al suo fidanzato poco prima della diretta di Isola Party e ha scritto:

“Carica pre-Isola Party”.

Un evidente smentita verso lo scoop che ha lanciato Alessandro Rosica. Ma non è finita qui, perché il famoso ciclista, ha pubblicato un’altra Instagram Stories dove si vede la modella argentina alle prese con i fornelli.

Ma quindi i due stanno affrontando una crisi? Non lo sappiamo con certezza, ma per scoprire cosa accadrà tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non ci resta che aspettare altri aggiornamenti dalla coppia. Secondo le loro parole, per il momento sembra andare tutto a gonfie vele.