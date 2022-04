“Ha ingannato tutti”, dramma in Spagna: Filippo le ha tolto il trono | Che tragedia

Tensione in Spagna, il Re Filippo di Borbone le ha tolto il trono. Una tragedia senza precedenti: “ha ingannato tutti”. Ecco che cosa sta succedendo in una delle famiglie reali più potenti d’Europa.

Un nuovo dramma si consuma nella famiglia di Filippo VI di Borbone. Il figlio di Juan Carlos e di Sofia di Grecia ha tolto proprio a lei il trono. Nessuno se lo aspettava, mai successa una cosa del genere nella storia della reggenza spagnola.

La furia di Filippo VI di Spagna

Filippo VI di Spagna, noto anche come Filippo di Borbone, è il terzogenito dell’ex sovrano di Spagna, Juan Carlos e di Sofia di Grecia. Salito al potere dopo l’abdicazione del padre avvenuta nel 2014, è oggi il re della monarchia spagnola.

Considerato uno dei monarchi più affascinanti d’Europa, ha fatto capitolare ai suoi piedi le donne più belle del mondo ma solo una è riuscito a conquistare il suo cuore: l’ex giornalista spagnola Letizia Ortiz, attualmente Regina consorte di Spagna.

Il principe delle Asturie e l’ex presentatrice sono convolati a nozze nel 2003, dopo un fidanzamento piuttosto breve. I due sono i genitori di due principesse, Leonor, che diventerà erede al trono e Sofia.

Noto non solo per il suo fascino ma anche e soprattutto per la sua severità e il suo rispetto per il protocollo e i doveri reali e istituzionali, il Re di Spagna ha fatto qualcosa che mai prima si era verificata nella storia della reggenza spagnola: il sovrano ha deciso di togliere proprio a lei il trono.

Il Re di Spagna toglie il trono proprio a lei

Filippo di Borbone furioso. Infamia è stata gettata sulla famiglia reale spagnola e così, l’attuale monarca della penisola iberica, ha preso una decisione: togliere proprio a lei il trono. Non stiamo parlando della moglie Letizia Ortiz bensì della sorella Cristina.

La figlia prediletta di Juan Carlos si è trovata impelagata in una serie di situazioni davvero umilianti e infamanti per la corona spagnola. La principessa Cristina ha ingannato tutti dando il suo sostegno all’ormai ex marito, Inaki Urdangarin che è stato coinvolto in una serie di reati finanziari e fiscali che hanno imbarazzato la famiglia reale.

Inaki è stato addirittura condannato al carcere e a scontare 6 anni e 4 mesi di reclusione. Per via di queste vicende disdicevoli e del sostegno mostrato pubblicamente da Cristina a Inaki, che è stato definito dalla famiglia reale un truffatore, Filippo ha preso una drastica decisione: togliere alla principessa il trono e soprattutto la possibilità di succedere alla reggenza della monarchia spagnola.

Cristina è stata dunque fatta fuori dalla linea di successione. Filippo VI, dicono fonti vicine alla famiglia reale, è ancora furioso con la sorella e i due a malapena si parlerebbero, addirittura anche i contatti pubblici sono stati limitati per via di questa situazione incresciosa che ha umiliato il regno di Spagna.

Inaki e la principessa Cristina non sono più una coppia. La sorella del Re Filippo ha deciso di lasciare il compagno non dopo aver scoperto dei reati commessi, ma dopo averlo beccato con un avvocatessa spagnola, mano nella mano, durante un weekend romantico. La rivista Lecturas ha lanciato lo scoop.