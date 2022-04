UeD, Armando e Riccardo asfaltati di brutto: boato nel pubblico | Mai successo prima d’ora

Ecco il video che mostra due cavalieri del trono over asfaltati in diretta tv, non era mai accaduto prima.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne è avvenuto qualcosa di inaspettato sotto gli occhi dei telespettatori.

Due cavalieri del trono over, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, sono stati attaccati duramente in diretta. Ecco cos’è successo!

Il percorso di Armando e il ritorno di Riccardo

Da qualche giorno Riccardo Guarnieri, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è tornato in studio per riprovare a incontrare la sua anima gemella.

Non sono mancati i flashback assieme a Ida Platano, con la quale sembra ormai definitivamente finita.

Nel frattempo, continua il percorso del cavaliere Armando Incarnato, che ha più volte aperto e chiuso frequentazioni all’interno dello studio di Canale 5, senza mai ufficializzare una relazione.

La tiritera va avanti ormai da anni e pare non vada giù ad alcuni personaggi, tra cui il nuovo corteggiatore di Veronica Raimondi, Andrea. E’ stato proprio il giovane, infatti, ad accanirsi contro Armando e Riccardo, umiliandoli pubblicamente.

Il video dell’umiliazione dei due cavalieri a Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5, Riccardo Guarnieri ha deciso di interrompere la sua frequentazione con la dama Gloria.

E’ stato a questo proposito che è voluto intervenire un corteggiatore di Veronica, Andrea, che ha invitato la donna ad alzarsi dalla sedia e a tornare al suo posto. Il tutto per via della maniera con cui Riccardo avrebbe deciso di concludere la conoscenza.

Inizia così uno scontro con Riccardo, dopo di che la frase incriminata, che ha sconvolto tutti, riferita sia a Riccardo che ad Armando:

“Vi piace stare al centro studio, questo è quello che penso. Siete da 20 anni lì a prendere in giro le ragazze.”

Il pubblico è immediatamente esploso dando ragione al corteggiatore di Veronica, mentre Tina Cipollari è intervenuta prendendo le difese di Riccardo e ammettendo che una volta eliminato, il corteggiatore in questione non sarebbe mancato a nessuno.

Ecco il video dell’umiliazione in diretta, che sta facendo il giro del web:

A placare gli animi ci ha pensato ancora una volta Maria De Filippi, che, parlando con Tina e Gianni, ha sottolineato come Andrea non abbia detto in realtà nulla di differente rispetto a ciò che dicono sempre i due opinionisti.

E voi cosa ne pensate? Avevate mai visto un intervento così acceso da parte di un corteggiatore nei confronti dei cavalieri?