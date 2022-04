“Tutto organizzato”, Ilary Blasi sgamata davanti a tutta Italia: che figuraccia! | VIDEO

Ilary Blasi, sgamata davanti a tutti. Che brutta figuraccia ha fatto la conduttrice dell’Isola dei Famosi! Il reality è tutta una farsa? Tutto è organizzato a tavolino? Proprio lei racconta la verità. Assurdo.

Tanti scheletri nell’armadio per Ilary Blasi. Proprio lei viene umiliata pubblicamente, davanti a tutta Italia. Tutto è organizzato. Ecco la confessione che nessuno si aspettava.

Ilary Blasi in guai seri

L’Isola dei Famosi 2022 sta riscuotendo un successo davvero clamoroso e il merito è sicuramente della presentatrice, Ilary Blasi, che sa tenere alta l’attenzione dei telespettatori ma anche del cast di quest’anno che è davvero fenomenale.

Pur essendo sbarcati sulla isola solo da poche settimane, i vipponi della nuova edizione del survival game piacciono tanto ai telespettatori che si sono già affezionati ad alcuni di loro.

Ogni settimana, con due appuntamenti, la moglie di Francesco Totti tiene compagnia al pubblico che non vede l’ora di avere un resoconto delle vicende accadute sull’Isola e soprattutto di vedere i naufraghi sfidarsi in sfide tostissime per ottenere cibo o diventare leader del gruppo.

A proposito delle prove, avete visto che cosa ha affermato un’ospite in studio? Ilary Blasi è stata smascherata davanti a tutti. Proprio lei, l’insospettabile, fa delle rivelazioni scioccanti che lasciano tutti senza parole, persino l’opinionista Nicola Savino.

Isola dei Famosi: è tutto organizzato?

Critiche e polemiche per Ilary Blasi e la produzione dell’Isola dei Famosi. Un’ospite in studio fa delle rivelazioni inaspettate e umilia pubblicamente la presentatrice. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez.

La sorella minore della più nota Belen è stata ospite nell’ultima diretta dell’Isola, da Ilary Blasi, per commentare l’avventura del papà Gustavo e del fratello Jeremias che sono i concorrenti del noto survival game.

I naufraghi si sono sottoposti ad una prova che Cecilia conosce bene, nota come ‘il girarrosto’. Su una ruota di legno mossa da due manovali, i concorrenti devono resistere più tempo possibile facendo leva e forza solo sul loro corpo.

Anche la Rodriguez, lo scorso anno, si è sottoposta a questa prova per ottenere un incontro con il fidanzato Ignazio Moser che al tempo era un naufrago dell’Isola. Insieme a lei anche Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, altro ex naufrago.

Cecilia, parlando proprio di questa prova ha commentato:

“Era organizzato, diciamo la verità… doveva cadere lei, era così il gioco. Però è caduta prima del dovuto…”.

Cecilia ha insomma confessato, per via traverse, che l’esito della prova a cui lei e Arianna si sono sottoposte, in realtà era già stato stabilito a priori. La Rodriguez doveva risultare vincitrice della prova.

Nicola Savino resta sconcertato da questa dichiarazione e chiede spiegazioni ma Ilary Blasi, come se non volesse attirare l’attenzione su questo argomento, come un’anguilla, si divincola e finge di non sentire, cambiando immediatamente topic.

Cosa succederà adesso che Cecilia Rodriguez ha tirato fuori dall’armadio scheletri che potrebbero mettere la conduttrice dell’Isola davvero nei guai?