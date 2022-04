Soleil imbestialita, asfalta Alex e Delia in diretta televisiva: pesantissima legnata!

Ormai sembra che l’opinionista de La pupa e il secchione Soleil non voglia avere più niente a che fare con Alex e Delia. Vediamo perché.

La dichiarazione è avvenuta in diretta televisiva quando Soleil era ospite di Le Iene su Italia 1.

Soleil ha dimenticato Alex?

Soleil Sorge, non appena ha varcato l’uscio della casa di Cinecittà del GF Vip in cui è stata inquilina da settembre quasi fino a marzo, è stata subito corteggiata. La corte più spietata le è arrivata da Barbara D’Urso che l’ha voluta, insieme ad Antonella Elia e a Federico Fashion Style, nella giuria de La pupa e il secchione show.

La bionda influencer sembra aver raggiunto il suo scopo: tornare sotto i riflettori. Grazie a lei e alla vicenda della chimica artistica con Alex Belli, il Grande Fratello di quest’anno è stata una delle edizioni più seguite di sempre.

Come stanno le cose con Alex Belli? In realtà, Soleil aveva dimenticato già nella casa del Gf il bell’attore dichiarando di avere un amore vero fuori. Stando alle indiscrezioni, proprio con questo famigerato amore, Soleil è stata in Sicilia per un weekend all’insegna dell’amore e del lavoro.

Soleil è una vera esperta di reality: da Uomini e Donne all’Isola dei famosi, passando per Pechino Express e arrivando al Gf Vip di quest’anno.

La dichiarazione in diretta tv

Su Alex Belli e Delia Duran, Soleil ha voluto rincarare la dose. L’influencer italo americana è stata ospite a Le Iene Show, condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, in onda ogni mercoledì su Italia 1.

Vestita con un cortissimo abito rosso fuoco, Soleil si è mostrata con la sua solita sicurezza di se. Teo Mammuccari le ha chiesto di un ipotetico menage a trois: chi avrebbe preferito tra loro due (Belen e Mammuccari) a Delia ed Alex?

L’influencer non se l’è fatto ripetere due volte: ha detto di preferire i due conduttori perché il paragone non regge. Una dichiarazione tagliente che fa comprendere quanto Soleil voglia prendere le distanze dall’attore e le dinamiche acchiappa pubblico che lui stesso (con la sua collaborazione, ndr) ha realizzato nella casa.

Intanto, nella corso della puntata, un altra cosa ha fatto discutere il pubblico: il fatto che Belen, nell’elencare gli ex di Soleil, abbia volontariamente omesso il nome di Jeremias, suo fratello. Un’omissione sottolineata da Mammuccari su cui Soleil non ha fatto altro che riderci su.