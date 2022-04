Nelle scorse ore a L’Isola dei Famosi è accaduto l’impensabile. Estefania Bernal ha infranto il regolamento durante la notte ed è subito scattato un duro provvedimento. Le telecamere hanno ripreso tutto: scopriamo cosa è accaduto.

Estefania al centro delle polemiche: cosa è successo

Nelle scorse ore, Estefania è finita nel mirino delle polemiche. Non solo per il suo chiacchieratissimo avvicinamento al bel Roger Balduino, ma anche per ciò che è accaduto durante la notte.

Il popolo del web, dopo le parole di Antonio Zequila nella scorsa puntata, sospetta che i due naufraghi siano una coppia solo per strategia. “Er mutanda”, nel precedente appuntamento de L’Isola dei Famosi, ha rivelato:

“Lei in albergo quando stava parlando ha detto chiaramente ‘a me quel bamboccio di Roger non piace per nulla, a me piace Jeremias, peccato che sia fidanzato’.”

Delle dichiarazioni che hanno allarmato il pubblico, infatti, sono in molti a non credere al rapporto tra Roger ed Estefania. Ma non è finita qui, scopriamo cosa è successo durante la notte in Honduras.

L’Isola dei Famosi, Estefania infrange il regolamento durante la notte

Secondo una nuova regola, i due gruppi su Playa Accopiada non possono parlare tra di loro tra un rintocco di campana ed un altro. Ma Estefania, durante la notte, ingenuamente ha infranto il regolamento, parlando a Guendalina Tavassi, componente dell’altro gruppo.

Per questo, ai naufraghi di Playa Tiburon è arrivata una pergamena su cui c’era scritto il duro provvedimento che la produzione ha preso per il comportamento di Estefania. Purtroppo, la punizione coinvolge anche i suoi compagni d’avventura, infatti, hanno dovuto tenere il fuoco spento per un giorno intero.

La modella non si è mostrata dispiaciuta e ciò ha scatenato una forte tensione sull’isola. Anche se alla fine le scuse della naufraga sono arrivate, i concorrenti si sono mostrati ancora molto infastiditi, dato che senza fuoco non hanno potuto nemmeno mangiare.