“È pelle e ossa”, Beatrice di York preoccupa: non la riconosce più nessuno | FOTO

Beatrice di York preoccupa tutti. La figlia del duca Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta, è diventata pelle e ossa. Che cosa le sta succedendo? Scopriamolo.

Preoccupazione in Inghilterra per la figlia del duca di York, il principe Andrea. Beatrice, una delle nipoti preferiti della Regina Elisabetta, non sta bene, è diventata così magra da sembrare quasi irriconoscibile.

Beatrice di York, quello che sappiamo sulla figlia del principe combinaguai

Classe 1988, Beatrice di York è la prima figlia del duca combinaguai, Andrea e di Sarah Ferguson. La principessa inglese, che ha il titolo di sua altezza reale della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord è la nipote preferita della Regina Elisabetta.

Ha sempre mantenuto un profilo basso ma, nonostante tutto, di lei si è sempre parlato, soprattutto per la sua vita sentimentale. Sapete che è sposata con un famosissimo italiano? Lui è ricchissimo, uno degli uomini più benestanti del mondo.

Che cosa sappiamo della cugina di William e Harry? Beatrice ha studiato nelle migliori scuole di Inghilterra e nel 2011 si è laureata in storia presso la London University. Ha lavorato in una catena di negozi Selfridges come commerciale.

Per un periodo di tempo ha prestato servizio anche al ministero degli esteri con la mansione di ufficio stampa. Beatrice, dai capelli rossi, occhi enormi e vispi, sempre sorridente, si è sempre contraddistinta per un fisico non particolarmente longilineo.

Ma l’avete vista adesso? La principessa è cambiata drasticamente, è diventata pelle e ossa, quasi irriconoscibile. Cosa le sta succedendo?

L’eccessiva magrezza della principessa preoccupa tutti

Beatrice di York preoccupa tutti. Una delle nipoti preferite della Regina Elisabetta, la primogenita del duca Andrea, è diventata così magra da spaventare addirittura la famiglia. Beatrice sta attraversando un periodo molto complicato.

Sposata dal 2020 con l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi, la principessa è mamma di una splendida bambina, Sienna Elizabeth, nata nel 2021. Ebbene, proprio lei sarebbe la causa del repentino dimagrimento della figlia del duca di York.

Diversi mass media internazionali hanno riportato la notizia: la trasformazione clamorosa di Beatrice lascia davvero a bocca aperta. Siamo sempre stati abituati a vedere la famosa cugina dei principi Harry e William, rotondetta ma comunque in perfetta forma fisica.

Anche gli outfit da lei scelti, hanno messo sempre in evidenza le sue forme prorompenti ma adesso la situazione è diversa: Beatrice è irriconoscibile. La principessa britannica è stata paparazzata e quasi nessuno l’ha riconosciuta.

Il viso è scavato, le braccia e le gambe sono diventate mingherline, la terzogenita di Andrea di York sembra stanca ed emaciata. Che cosa le sta succedendo? Si mormora che la ragione sia la figlia, la piccola Sienna che non le dà tregua.

Irrequieta e vispa, la tiene attiva tutta la giornata. Beatrice riesce a riposare pochissimo e dovendosi occupare della bimba senza l’aiuto di nessuno, il suo fisico starebbe accedendo sotto il peso di una cattiva alimentazione e della stanchezza.

Non è la prima volta che la principessa inglese preoccupa, già prima del suo matrimonio si era sottoposta ad una drastica dieta per perdere qualche chilo di troppo e pure in quell’occasione ha spaventato tutti mostrandosi eccessivamente magra.