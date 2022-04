“È nata di nascosto in Africa”, scoop da Monaco: il segreto di Charlene salta fuori

By

Nuovo scoop clamoroso su Charlene di Monaco: il suo segreto salta fuori, nessuno si aspettava una cosa del genere. Ecco che cosa ha combinato in Africa. Davvero una situazione inaspettata.

Charlene di Monaco ancora protagonista di gossip e pettegolezzi. Sapete che cosa ha fatto la moglie di Alberto II? Finalmente il suo segreto viene allo scoperto.

Charlene di Monaco stupisce tutti

Charlene di Monaco è ancora protagonista delle prime pagine delle principali riviste nazionali e internazionali. La moglie di Alberto II è ancora una volta al centro dell’attenzione.

Ma, questa volta, a far preoccupare non sono però le sue condizioni di salute, che per oltre un anno hanno fatto stare in ansia il mondo intero, ma le sue intenzioni. La principessa di Monaco è stata smascherata, viene finalmente fuori il segreto che da tempo custodiva.

Nessuno si aspettava che una cosa del genere potesse essere fatta proprio da lei. Sapete che cosa ha combinato la moglie del sovrano monegasco? Non ci crederete mai. Purtroppo, il 2021 non è stato un anno semplice per la Wittstock.

La sovrana ha dovuto affrontare non solo una brutta infezione che ha colpito il cervello e altri organi ma anche un esaurimento psicofisico che l’ha costretta, fino a qualche fa, a essere ricoverata in una importante clinica. Charlene si è mostrata da sempre insofferente alla vita di corte e per tale ragione ha preso una decisione importante che ha sconvolto tutti.

Il segreto della principessa viene svelato

Che il matrimonio di Charlene e Alberto II fosse in crisi non è certo un mistero. Da mesi si parla di un presunto divorzio che dovrebbe arrivare a breve anche se, per il momento, sono solo rumors.

Fonti vicine alla famiglia Grimaldi fanno sapere che c’è effettivamente aria di tensione tra i due sovrani monegaschi. L’ex nuotatrice non si è mai sentita particolarmente a suo agio nelle vesti da principessa, e a quanto pare, questo ruolo che comincia a starle un po’ stretto, lo vuole abbandonare definitivamente.

Sembra che abbia raggiunto un accordo con il marito: evitare il divorzio in cambio di un allontanamento graduale dagli impegni e dai doveri istituzionali e di corte. Giunge però, proprio qualche ora fa, una notizia che sconvolge tutti: il segreto che da tempo Charlene custodiva è venuto fuori.

Sapete che cosa ha fatto la principessa? La moglie di Alberto II che gestisce non solo una importante fondazione che si occupa di istruire sul nuoto e fare prevenzione dall’annegamento, ma anche di alcune società, ha compiuto un gesto inaspettato.

La sovrana ha fondato una nuova società, fino ad ora segreta, in Africa. A riportare la notizia è il settimanale tedesco Bunte ma la stessa è stata ripresa anche dalla rivista France Dimanche.

La principessa di Monaco ha dato, di nascosto, i natali africani a uno dei suoi progetti più importanti. Si starebbe dunque preparando ad un eventuale vita senza Alberto e ad un possibile nuovo inizio in Sudafrica, il suo paese d’origine.

Sembra che proprio qui abbia intenzione di ricostruire la sua vita se le cose con l’attuale sovrano di Monaco non dovessero andare nel verso giusto. Lei, intanto, è intenzionata a prendere sempre più le distanze dalla famiglia reale e la nascita della sua società in Sudafrica è la conferma che gradualmente si sta allontanando da Monaco.