“È finito in terapia”, il cantante di Amici tocca il fondo: grosso spavento per Maria

Ecco chi è il celebre ex cantante di Amici di Maria De Filippi che è finito in terapia a causa di un disturbo che lo ha colpito.

A raccontarsi è stato proprio l’ex allievo del talent show di Canale 5, che ha svelato di essersi dovuto prendere cura della sua salute mentale.

Non lo sapeva nessuno e così il cantante ha vuotato il sacco in diretta tv, ecco cos’è successo.

Amici, allievi stressati e talenti in crisi per via della notorietà

Amici, da sempre, forma giovani talenti rendendoli dei veri e propri cantanti e ballerini.

La vita all’interno della scuola di Canale 5, però, non è semplice. I ragazzi studiano e si allenano più di 8 ore al giorno e capita che ciò li porti all’esaurimento.

Nel corso delle varie edizioni abbiamo assistito ad abbandoni, a infortuni e a crisi di pianto. Proprio in questi giorni, ad esempio, il ballerino di latino americano, Nunzio, ha ammesso di sentirsi debole fisicamente.

Accanto agli allenamenti, c’è un altro fattore che provoca sempre più stress ai ragazzi, la notorietà. Questi giovani, infatti, entrano nel talent show da sconosciuti e ne escono come delle vere e proprie star.

Proprio questo è accaduto a un ex allievo, che per fare i conti con la sua salute mentale è finito in analisi. Ecco chi è e cosa ha raccontato!

Ex allievo della scuola finisce in analisi

Durante la puntata de Le Iene di mercoledì, 13 aprile 2022, Belen Rodriguez e Teo Mammucari hanno introdotto il monologo di un ex allievo di Amici, oggi cantante di successo.

Stiamo parlando di Sangiovanni, che si è messo al centro del palco e ha parlato a lungo dell’importanza della terapia, di quanto sia importante avere il coraggio di chiedere aiuto, senza vergognarsene mai.

Ecco le sue parole:

“Raccontarsi non è facile, può essere doloroso, ma la terapia è come la palestra: devi farla spesso e sentire la fatica, il sudore, i muscoli indolenziti. Sono arrivato al fondo e ho accettato la sofferenza che mi ci ha portato. E anche se sono un privilegiato, sono fortunato, se faccio ciò che mi piace, so che ci saranno comunque momenti in cui soffrirò.”

e poi ancora:

“Ho solo smesso di vergognarmene, perché ho capito che in ogni forma di dolore c’è sempre una forma di dignità. A volte mi sento forte, molte più volte non mi sento in grado. Ma quando succede, ho capito che posso chiedere aiuto e qualcuno mi tenderà la mano, chiedere aiuto non è una debolezza, è una forza, fatelo per tornare a volare. “

E voi cosa ne pensate? Vi aspettavate che Sangiovanni stesse soffrendo così tanto? Noi cogliamo l’occasione per rivolgergli i nostri auguri di pronta guarigione!