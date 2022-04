Batosta micidiale dall’Agenzia delle Entrate: multe salatissime per questi cittadini

By

In arrivo una batosta micidiale per certi cittadini: l’Agenzia delle Entrate colpisce ancora. Questa volta le multe sono davvero salate.

Si tratta di una platea di circa 1,8 milioni di cittadini over 50 senza vaccino anti Covid-19. Secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbero in partenza circa seicentomila avvisi. L’iter prevede una prima fase di monitoraggio e una seconda fase di inoltro delle cartelle ai No-Vax over 50.

Obbligo vaccino anti Covid-19 per gli over 50

Il Legislatore ha previsto l’obbligo vaccinale anti Covid 19 per i cittadini over 50 o a tutti coloro che li compiranno entro il prossimo 15 giugno.

L’obbligo normativo concerne tutte le dosi di vaccino, sia la prima e la seconda dose, sia il booster.

Si ricorda che l’obbligo vaccinale è stato esteso anche al personale universitario e a quello scolastico senza limiti d’età.

Come riportato sul sito del Ministero della Salute per i lavoratori privati e del pubblico impiego che abbiano compiuto i 50 anni d’età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.

Obbligo vaccinale over 50: in arrivo le multe dall’Agenzia delle Entrate

Sono in arrivo le multe ai cittadini che compiono il cinquantesimo anno d’età entro il 15 giugno e che al primo febbraio non abbiano ancora iniziato il ciclo vaccinale primario o non lo abbiano perfezionato.

Per evitare la sanzione l’over 50enne deve essere vaccinato con tre o con due dosi, ma senza che siano trascorsi 6 mesi dalla seconda.

Multe in arrivo per i No-Vax over 50: l’avviso del Ministero della salute poi la sanzione

Prima il Ministero della Salute verifica che il cittadino over 50 non si sia vaccinato e invia una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio“.

Se si tratta di cittadini che beneficiano dell’esenzione dall’obbligo vaccinale possono inviarlo all’ASL e all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui non si provveda a comunicare nulla, una volta trascorsi una decina di giorni, l’amministrazione fiscale provvede ad inviare la cartella, che deve essere impugnata entro 30 giorni oppure deve essere onorata entro 60 giorni.

Multe ai No-Vax over 50: a quanto ammonta l’ammenda?

Nel caso in cui l’ASL non confermi all’Amministrazione tributaria l’impossibilità a vaccinarsi, l’Agenzia delle Entrate notifica la cartella esattoriale.

La sanzione irrogata al No-Vax 50enne è pari a 100 euro e i soggetti multato devono procedere con il pagamento della sanzione entro 60 giorni.

È possibile per i No-Vax impugnare la cartella esattoriale entro 30 giorni, presentandosi dinanzi ad un Giudice di Pace.