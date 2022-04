Amici: proprio lei deve abbandonare la scuola | Erano tutti convinti che avrebbe alzato la coppa

Amici, proprio lei deve abbandonare la scuola. Nessuno se l’aspettava, tutti erano convinti che avrebbe alzato la coppa dei campioni vincendo il talent. Fan senza parole.

Scoppia la polemica ad Amici. L’amatissima beniamina dei telespettatori deve abbandonare la scuola. Nessuno si aspettava che fosse proprio lei a dover dire addio al talent.

Polemica ad Amici

Si avvicina la quinta puntata del serale di Amici che gli spettatori potranno vedere sabato 16 aprile, in prima serata su Canale 5. Le registrazioni sono già state fatte e purtroppo arriva una brutta notizia per il pubblico.

Proprio una delle concorrenti più amate di questa edizione deve abbandonare la trasmissione. Nessuno si aspettava una notizia del genere, un colpo di scena clamoroso senza precedenti.

La nuova edizione di Amici si sta rivelando davvero ricca di colpi di sorprese. Ormai siamo al round finale, mancano poco meno di 5 settimane e finalmente il pubblico scoprirà chi alzerà la coppa dei campioni.

Ma la notizia che corre veloce sui social, nelle ultime ore, ha scioccato davvero tutti. La giovane in questione era stata data, nei sondaggi social, come vincitrice del programma.

Amatissima allieva costretta ad abbandonare la scuola

Ormai ci siamo, manca davvero pochissimo e finalmente scopriremo chi sarà il vincitore dell’edizione 2022 del talent Amici di Maria Di Filippi. Gli allievi di quest’anno sono davvero tutti talentuosi e avranno sicuramente grande successo anche fuori dall’accademia mariana.

Mancano solo cinque settimane e l’adrenalina corre veloce nella casetta e tra gli allievi che ogni settimana si scontrano a colpi di inediti, cover e stacchetti per guadagnarsi il punto dalla giuria e sperare di arrivare al round finale.

Sabato andrà in onda la quinta puntata del serale ma le registrazioni sono già state fatte e ciò che emerge è purtroppo una brutta notizia per i telespettatori, in particolare per i fan di una delle ballerine più apprezzate di questa edizione. Stiamo parlando di Carola.

Allieva della maestra Celentano, da sempre elogiata da tutti per la sua bravura e il suo talento, secondo alcune talpe presenti all’interno del pubblico, sarebbe finita al ballottaggio con un altro ballerino, Dario.

Tra i due, la giuria avrebbe deciso di fare fuori proprio la giovane ballerina. Si tratta chiaramente solo di indiscrezioni, per il momento, dato che la comunicazione dell’eliminato avviene a fine puntata e a comunicarlo è la stessa Maria Di Filippi quando i ragazzi si recano in casetta.

Non è prevista poi una seconda eliminazione. Dato che ci avviciniamo ormai alla fine della trasmissione e gli allievi, settimana dopo settimana, diventano sempre più pochi, la produzione ha optato per l’eliminazione di un solo alunno a puntata e sembra che questa volta il triste destino sia toccato alla bravissima ballerina.

Scoppia intanto la polemica sui social. Carola era stata data sul web come vincitrice probabile della trasmissione ma, seppur si chiuderanno per lei le porte di Amici, si apriranno sicuramente quelle dei grandi teatri.

Carola è una ballerina dal talento eccezionale e molti credono che la De Filippi le offrirà il posto di professionista proprio nella scuola che l’ha fatta conoscere a tutti.