“Vorrei trovare uno come mio marito”, Giovanna commuove l’intero studio a UeD | Che tenerezza

Ecco il video che mostra il racconto di Giovanna, la dama del trono over di Uomini e Donne che vorrebbe trovare un uomo come suo marito.

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, la dama Giovanna ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato allibiti tutti.

Quando ha approfondito il racconto della sua storia, Giovanna ha letteralmente commosso tutti. Ecco cos’è successo, guarda il video di seguito!

Chi è la dama Giovanna del trono over di Uomini e Donne

Giovanna è una delle nuove dame del trono over, presente in studio dal mese di gennaio 2022. Solo negli ultimi tempi, però, la donna si è fatta notare e ha lasciato che i telespettatori scoprissero qualcosa in più su di lei.

Senza dubbio è una bella signora, di origini siciliane, che però vive a Roma da ben 50 anni. In città ha lavorato al ‘Palazzaccio’, in cassazione.

Giovanna ha due figlie, due nipoti e tre pronipoti. A quanto pare, sarebbero state proprio le figlie a mettersi in contatto con la redazione di Uomini e Donne per permettere alla madre di incontrare un uomo.

Dalle ultime puntate del dating show di Canale 5, è emerso che la donna non senta bene. Proprio per questo le è stato regalato un nuovo apparecchio acustico. Ed è stato proprio durante le fasi di testing dell’apparecchio acustico, che Giovanna si è aperta molto parlando della sua vita.

Le dichiarazioni della donna hanno commosso lo studio

Qualche giorno fa, la signora Giovanna si è messa al centro dello studio assieme a Maria De Filippi per testare il nuovo apparecchio acustico che le è stato regalato in modo che sentisse meglio.

Per permettere di valutare lo stato dell’apparecchio, Maria ha rivolto alcune domande a Giovanna riguardo la sua vita privata.

Ne è venuto fuori che la donna abbia avuto un solo uomo in tutta la sua vita e che adesso ne cerchi uno simile.

Giovanna, infatti, è rimasta vedova dell’amore della sua vita, un uomo che siamo sicuri che continuerà ad amare in eterno. Non per questo, però, la donna dovrebbe rimanere sola per il resto dei suoi giorni.

Ecco il video che ha commosso tutti:

E tu cosa ne pensi? Ti ha commosso il video della signora Giovanna? Noi cogliamo l’occasione per augurarle tanta fortuna nella sua ricerca di un uomo all’interno del dating show di Canale 5. Siamo sicuri che troverà l’uomo giusto per lei!