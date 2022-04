UeD, proprio lei finisce diretta in ospedale: “Pensavo di morire” | Un vero dramma

Nuovo dramma a UeD, un’amatissima protagonista del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi finisce in ospedale. Spavento incredibile per un volto noto della trasmissione.

UeD, preoccupazione per un volto noto della trasmissione

Sono ormai giorni che Uomini e Donne è al centro di gossip e pettegolezzi per via dei suoi protagonisti, alcuni dei quali hanno allietato i telespettatori con buone novelle. Solo qualche ora fa, l’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5, Nicole Mazzocato, ha condiviso con i follower la sua gioia più grande: la scoperta del sesso del suo futuro nascituro.

La giovane modella e influencer è in attesa del primo maschietto dal fidanzato Armando Anastasio. Non arrivano però solo belle notizie. Purtroppo, i fan della trasmissione hanno appreso anche di un terribile inconveniente capitato ad un volto noto della trasmissione.

Proprio lei, pupilla di Maria De Filippi, è finita in ospedale. Il dramma raccontato sui social fa venire la pelle d’oca. Ecco chi è la protagonista di questo terribile episodio e che cosa ha voluto condividere con i suoi seguitori.

Chi è la famosissima finita in ospedale

Non arrivano buone notizie per un’amatissima protagonista del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Proprio lei è finita d’urgenza in ospedale. Stiamo parlando di Sonia Lorenzini.

La modella e influencer, ex tronista del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, ha voluto condividere il suo dramma con i follower. Attraverso il suo profilo Instagram, ha raccontato in alcune stories la terribile nottata trascorsa in ospedale.

La giovane ha poi pubblicato un post con una sorta di lettera, quasi una missiva catartica, cercando di spiegare a chi la stava leggendo le sensazioni di ansia, terrore e panico che hanno pervaso la sua vita.

La Lorenzini ha dichiarato:

“Ho passato la notte più brutta della mia vita tanto che sono dovuta andare al pronto soccorso perché ho pensato stessi morendo, nel vero senso della parola. Ho pensato ‘sto per avere un infarto’ “.

La giovane donna ha spaventato i suoi tantissimi fan dichiarando di aver pensato che il suo cuore stesse per cedere e che la sua vita stesse finendo proprio nel momento in cui tutto stava finalmente andando come aveva sempre desiderato.

Sonia oggi, dopo una serie di relazioni fallimentari, ha ritrovato finalmente il sorriso. Il lavoro procede a gonfie vele e gli impegni lavorativi la tengono costantemente sotto pressione.

Proprio per tale ragione, l’ansia ha preso il sopravvento e le ha procurato un terribile attacco di panico. Sonia è finita infatti in ospedale non per un infarto ma per una crisi d’ansia.

Per la prima volta si è trovata ad affrontare una situazione del genere e lo spavento è stato davvero grande. Nel lungo post di sfogo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto pubblicare come immagine una meravigliosa spiaggia bianca, con un mare cristallino e lei, come una sirena, si mostra di spalle.

Il panorama è mozzafiato. Questa immagine bellissima la rasserena e quindi con il pensiero, lei vuole volare ai momenti felici vissuti in questo paradiso terrestre dimenticandosi dell’ansia.