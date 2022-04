“Ti fai campare da tua sorella”, Jeremias demolisce Edoardo: sul punto di crollare in lacrime

Rodriguez fuori controllo: Jeremias demolisce definitivamente Edoardo Tavassi davanti a tutta l’Italia. Ecco tutti i dettagli su quanto è accaduto all’Isola dei Famosi.

Come ben saprete l’intera famiglia Rodriguez vanta ormai un’incredibile notorietà tra il pubblico, inoltre ad oggi sono molti gli italiani che li seguono e li ammirano. Per questo motivo infatti il pubblico è apparso entusiasta alla notizia della presenza dei due famigerati volti all’interno del programma. Dopo qualche giorno però l’opinione pubblica è drasticamente cambiata. In molti infatti si sono hanno mutato il loro pensiero riguardo principalmente Jeremias, ovvero il fratello di Belen.

Gli stessi concorrenti hanno ammesso che da lui si sarebbero aspettati un comportamento ben diverso da quello mostrato davanti agli occhi della maggior parte della popolazione italiana. Un suo atteggiamento in particolare infatti ha letteralmente sconvolto tutti i naufraghi.

Il protagonista indiscusso della vicenda come avrete ben capito è proprio il naufrago Tavassi, il quale è rimasto completamente senza parole davanti alle sue offese. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accaduto sotto gli occhi attenti delle telecamere posiziona in tutti gli angoli.

Jeremias umilia spudoratamente Edoardo all’Isola dei Famosi

Nella scorsa puntata i due naufraghi hanno acceso una forte discussione per via di alcune confessioni fatte da Edoardo e confidate proprio a Jeremias. Quest’ultimo non ha affatto dato peso alle parole a lui confessate ed anzi le ha letteralmente utilizzate per ferire ed umiliare il naufrago.

Ovviamente il diretto interessato è venuto a sapere delle sue azioni ed ha reagito in malo modo. Secondo quanto riferito direttamente in puntate l’argomento trattato è in particolar modo delicato poiché mette in discussione un periodo difficile della sua vita.

“Con un potenziale amico mi ci confido di cose molto private. Io ho detto a lui che in periodi in cui purtroppo non guadagnavo tanto purtroppo ho chiesto aiuto a mia sorella, perché io non avevo soldi, di aiutarmi economicamente. Mia sorella, da sorella, mi ha aiutato economicamente. È un segreto che ho detto a lui perché mi fidavo e lui davanti alle telecamere ha detto: ‘Te sei un 40enne che te fai campà da tua sorella‘. Questo mi ha ucciso.”

Queste sono le parole del naufrago, il quale ha deciso di sfogarsi davanti a tutti dopo il dura reazione di Rodriguez. D’ora in poi, il naufrago ha deciso di non dare più fiducia al ragazzo, inoltre il suo pensiero nei suoi confronti è notevolmente cambiato, ad oggi se potesse tornare indietro non gli direbbe più nulla.