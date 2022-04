Stefano De Martino sputa il rospo, ha smesso di ballare proprio per questo motivo | Impensabile

Il conduttore Stefano De Martino, decide di confessare finalmente tutta la verità: ecco il reale motivo per che lo ha spinto ad abbandonare per sempre il mondo della danza.

Finalmente dopo molti anni il conduttore televisivo ha deciso di confessare il reale motivo per il quale si è allontanato definitivamente dal mondo della danza. Come ben saprete la sua carriere è iniziata appunto partecipando ad uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico italiano, condotto da sempre dalla famigerata Maria De Filippi, ovvero Amici. Nell’edizione in cui decise di partecipare successero innumerevoli avvenimenti, allora infatti conobbe quella che tuttora definisce la compagna di vita nonostante le avversità riscontrate.

La sua partecipazione al talent gli cambiò radicalmente la vita, da allora infatti iniziarono ad arrivare le prime proposte di lavoro. Iniziò di fatto ad esibirsi con le varie compagnie di ballo ma, successivamente, dopo molti sacrifici ed innumerevoli anni trascorsi nell’imparare tutte le caratteristiche essenziali, decise di mollare.

Nel mentre però la sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziò a prendere il decollo e ad oggi lui si considera fiero del percorso affrontato. Proprio per questo motivo infatti non si è affatto pentito della sua scelta.

Per quale motivo Stefano De Martino ha deciso di dire addio al mondo della danza?

Questa sua decisione però ha fatto dubitare gli svariati fan che tuttora continuano a seguirlo. In molti infatti si sono chiesti quale fosse il reale motivo ed anzi hanno presupposto numerose motivazioni.

Alcuni hanno persino pensato che il perché si legasse semplicemente alla vicinanza con la famosa showgirl Belen Rodriguez, supposizioni che però sono fondate semplicemente su delle semplici ipotesi di un singolo che ha contagiato il pensiero comune. Oggi però finalmente l’attuale conduttore televisivo ha finalmente deciso di dire tutta la verità a riguardo.

“Mi piace fare le cose per bene, ad un ceto punto ho detto: ‘va bene quello che potevo dare alla danza l’ho dato, quello che la danza poteva dare a me me l’ha dato’ allora è il momento di cambiare. Però forse ha a che fare con il talento l’istinto di capire quando mollare e cambiare una cosa. In questo credo di aver avuto il tempismo giusto. Prima di qualcuno dicesse -perché balli ancora-, ho preferito che tutti quanti mi dicessero -perché non balli più?-“

Ecco perché non balla più 🤔 pic.twitter.com/xIZeg1Xjkd — Marietta (@Mariettamitica) April 12, 2022

Queste sono le sue parole rilasciate durante un’intervista a Verissimo, direttamente a Silvia Toffanin. La quale è rimasta completamente senza parole davanti a questa sua confessione. Ebbene, secondo l’attuale conduttore quindi è una grande dote saper ammettere e riconoscere i propri limiti e per questo motivo infatti ha deciso di ritirarsi.