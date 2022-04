Quale Carlo? “È lui il padre di Harry”, bomba a Windsor: sono due gocce d’acqua | FOTO

Windsor torna a tremare sotto il peso di verità sconcertanti: Carlo non sarebbe il vero papà del principe Harry. Ecco con chi, Lady Diana, avrebbe concepito l’attuale duca del Sussex. Incredibile la somiglianza, è impressionante.

Verità sconcertante per il principe Harry: quale Carlo? Scoppia la bomba a Windsor: non è lui il padre del secondogenito di Lady Diana.

Riflettori puntati sul principe Harry

Tra i reali più chiacchierati di sempre vi è sicuramente il principe Harry. Il fratello di William da sempre è al centro di gossip e pettegolezzi. Da qualche mese non si parla che di lui e del presunto divorzio che dovrebbe porre per sempre fine alla sua relazione con Meghan Markle.

Si dice oltreoceano che i duchi del Sussex stiano ormai conducendo vite separate. L’ex attrice americana non si mostra più in pubblico da oltre 4 mesi mentre il suo consorte è stato beccato più volte da solo o in compagnia di altre donne ma mai in presenza della moglie.

E se qualcuno parla di una crisi coniugale presente nell’aria già da qualche tempo, qualcun altro mormora invece che Meghan si stia nascondendo per evitare di mostrare a tutti il suo pancino.

Riviste internazionali e nazionali hanno parlato infatti di una possibile presunta gravidanza della duchessa ma si tratta solo di voci che per il momento non sono state confermate. Intanto giunge una notizia che sconvolge tutti: il principe Carlo non è il vero padre di Harry. Ma se non è lui, chi è il genitore del rampollo inglese?

Chi è il vero padre del duca del Sussex

Il Regno Unito torna a tremare sotto il peso di indiscrezioni bomba: il principe Carlo non sarebbe il vero papà di Harry. Se la paternità non appartiene al figlio della regina Elisabetta, chi è allora il vero genitore del duca del Sussex?

Il settimanale tedesco Neue Welt parla di una verità sconcertante che viene fuori solo dopo tanti anni. Il vero papà del rampollo inglese ha un nome, Mark Dyer. L’uomo in questione è un ex ufficiale delle guardie gallesi nonché ex scudiero reale a servizio diretto del principe Carlo.

Dyer e Lady Diana avrebbero portato avanti per lungo tempo una relazione clandestina. Tale Mark era stato scelto dalla principessa come accompagnatore dei principi insieme all’ex tata dei due rampolli, Tiggy Legge-Bourke.

Dyer e Harry sono sempre stati molto legati, soprattutto dopo la morte di Lady Diana. L’ex ufficiale delle guardie gallesi è stato il miglior conforto per i due principini, ma soprattutto per il più piccolo di casa Windsor. Con lui ha girato il mondo e l’ha aiutato ad affrontare un lutto devastante.

Ancora oggi sono in ottimi rapporti tanto che Harry ha partecipato al matrimonio di Dyer nel 2010 e, addirittura, è il padrino di suo figlio Jasper. La somiglianza tra i due è impressionante: stessi capelli rossi, stessi occhi luminosi e vispi e anche gli stessi lineamenti.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni. Fonti vicine alla famiglia reale non hanno dubbi, è Carlo il papà del principe Harry. La somiglianza con il futuro re d’Inghilterra da giovane e ancor prima con il principe Filippo, non lascia adito a troppe incertezze.