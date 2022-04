Mela, se la mangi così abbassi subito la glicemia: incredibile | Non lo fa mai nessuno

By

Il fatto di lasciare o meno la buccia sulla mela influisce sui suoi benefici nutrizionali, si tratta di un tesoro nutrizionale a portata di mano.

Il frutto della tentazione è uno dei frutti più universali, antichi e facilmente riconoscibili consumati da persone di tutte le età in tutto il mondo.

La mela è un tesoro

La mela è stata rappresentata nell’arte, descritto in storie religiose e ha costituito il fulcro di molti piatti, dal punto di vista nutrizionale la mela è un vero tesoro.

Le mele sono ricche di fibre alimentari, vitamine e minerali e sono ottime per i nostri denti. La pectina, fibra solubile, è alla base degli effetti regolatori del tratto intestinale; non c’è costipazione che resista a un “trattamento d’urto” di due o tre mele.

Una mela al giorno è il noto consiglio per evitare di dover andare dal medico. Terminare i pasti con una mela è un modo per pulirsi i denti e mantenere la bocca fresca se non si ha uno spazzolino a portata di mano.

Tuttavia sorge comunque una domanda: la stiamo mangiando nel modo giusto per ottenere il massimo nutrimento dal frutto?

Alcuni specialisti nella nutrizione hanno esaminato gli effetti nutrizionali e sulla salute di questo frutto, si è convenuto che dovremmo mangiare e cucinare le mele con la buccia per sfruttare i nutrienti presenti nella buccia.

I polifenoli della mela (un grande gruppo di sostanze chimiche vegetali naturali) si trovano sia nella polpa bianca che nella buccia delle mele.

I polifenoli sono più concentrati nella buccia di una mela.

Infatti è stimato che ci siano due volte e mezzo gli antiossidanti, compresi i polifenoli, nella buccia della mela.

Abbassare la glicemia con le mele