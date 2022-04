Forum, lo storico opinionista Mirko scomparso da anni: nessuno immaginava potesse finire così

E’ stato uno degli opinionisti storici di Forum ma oggi, Mirko D’Arpa sembra sparito dal mondo della televisione. Vediamo che fine ha fatto.

Dopo aver partecipato a Forum, Mirko entrò nella casa del Grande Fratello.

Chi è Mirko D’Arpa di Forum

Sicuramente c’è chi lo ricorderà tra gli storici opinionisti di Forum, Mirko D’Arpa, ragazzo moro dagli occhi chiari, sedeva in pianta stabile tra il pubblico. Dopo la partecipazione a Forum, il giovane diventò concorrente del Grande Fratello 12. Dalle dissertazioni circa le miserie della nostra società, si ritrovò ad avere a che fare con addominali scolpiti e sopracciglia curate. Era il 2011.

Nato il 4 maggio del 1980 a Roma, l’ex opinionista di Forum durò nella casa del Gf come un gatto in tangenziale: soltanto otto giorni. Dopo una ramanzina fattagli da Alfonso Signorini, Mirko decise in autonomia di abbandonare la casa per non rovinare il rapporto con la sua fidanzata di allora. Ricevette, infatti, una lettera segreta che si rifiutò di leggere in diretta. La sfuriata di Signorini era dovuta proprio al fatto che il concorrente non volesse leggere la lettera in diretta.

Una settimana dopo dalla sua uscita spontanea dalla casa, Mirko decise di inviare un video messaggio ai suoi compagni. Egli raccontò di essere finalmente sereno insieme alla sua fidanzata Turchese e di aver preferito l’amore alla notorietà.

Benché fosse rimasto pochissimo tempo in casa, alcuni concorrenti si erano molto legati a lui e cercarono invano di convincerlo a restare, anche tra le lacrime.

Che fine ha fatto oggi?

Oggi, l’ex opinionista di Forum è tornato a fare il suo lavoro di prima. Egli svolge il lavoro di broker assicurativo e agente immobiliare a Roma. Prima di tornare alle origini, però, e dopo il Grande Fratello, il ragazzo tentò di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Partecipò, infatti, a qualche film e fiction ricevendo molta visibilità. Girò, poi, anche qualche spot.

Dopo dieci anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Mirko sembra essere sparito dalla circolazione. I suoi profili social non sono aggiornati da tempo mentre non si sa se continui a tentare di portare avanti la sua carriera di attore.

Su internet si trova ancora la pagina dedicata alla sua carriera di attore, con la scheda e le foto che lo riguardano. Anche oggi, come dieci anni fa, il suo fascino sembra essere rimasto immutato.