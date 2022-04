Con queste 5 lire ti puoi licenziare subito, valgono 50 mila euro: sicuro ce l’hai in qualche cassetto

Alcune monete da 5 lire possono spuntare dal nulla quando meno ce lo aspettiamo mentre mettiamo in ordine una cantina o la nostra soffitta.

Fate attenzione potrebbero portarvi una gradita sorpresa proprio in questo periodo.

La cara vecchia lira ogni tanto viene ritrovata infilata in qualche cassapanca, mentre fa capolino da una tasca di abiti vecchi o sguscia via da qualche portamonete abbandonato in una scatola.

Pochi di noi si sono disfatti di questi cimeli senza valore commerciale, non fosse altro che per un senso di affetto per chi ci ha accompagnato a lungo nella vita.

Si, ci siamo adattati alla nuova moneta, l’euro, ma se vogliamo dire che siamo in bolletta a molti di noi di Roma, esce ancora un nostalgico: “nun c’ho na lira“, sperando di essere intesi da chi ci ascolta.

D’altra pare certe abitudini sono dure a morire, come quelle di non buttare gli oggetti affettivi, che in questo caso potrebbe farci un gradito regalo.

Si, perché per chi ha la passione per la numismatica questo capolavoro, la moneta da 5 lire è considerata una delle più famose della lira italiana.

Le monete da 5 lire sono circolate in Italia fin dai tempi della monarchia e hanno terminato il loro valore con l’arrivo dell’euro.

Ora molti si domanderanno, ma questo cimelio che fu potrebbe farmi diventare ricco? Quanto varrebbero ora le vecchie care 5 lire? Ebbene alcune di questi esemplari di moneta possono arrivare ad essere quotati ben 50 Mila euro! Una bella rivincita per una monetina che alla fine non valeva granché.