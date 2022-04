Belen Rodriguez, incredibile scoop: fa le valigie e lascia tutto | Torna ‘a casa’

Belen Rodriguez, l’incredibile scoop lascia tutti senza parole: la conduttrice delle Iene fa le valigie e ‘torna a casa’. Ecco che cosa ha deciso la famosa showgirl argentina.

Belen Rodriguez è pronta a mollare tutto e a ‘ritornare a casa’. La decisione della conduttrice delle Iene lascia i fan a bocca aperta.

Belen Rodriguez al centro dell’attenzione

Belen Rodriguez è una vera e propria star della televisione italiana. Regina di gossip e pettegolezzi, non si smette mai di parlare di lei, nemmeno per un momento. Se fino a qualche mese fa è stata protagonista indiscussa dei rotocalchi rosa per via del suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, ora è nuovamente protagonista di chiacchiere per l’allontanamento misterioso dai social.

Da qualche giorno, la Rodriguez mantiene un profilo piuttosto basso e rarissime sono state le Instagram stories e ancor meno i suoi post. Solo qualche ora fa ha pubblicato delle foto che la ritraggono in compagnia dei suoi bimbi, Luna Marì e Santiago, mentre è al parco. Il ringraziamento per questi scatti va ai fotografi che l’hanno paparazzata durante un lieto pomeriggio di relax con la famiglia.

Il fatto che la showgirl argentina stia interagendo poco con i follower e che si stia mostrando sempre meno sui social, ha fatto sorgere un pensiero ai fan. Cosa ha in mente la presentatrice delle Iene? Belen ha preso una decisione: fa le valige. Vuole mollare tutto e tornare a casa sua.

La showgirl ‘torna a casa’

Questo è un periodo fortunato per la bellissima conduttrice argentina. Belen Rodriguez è al timone delle Iene, il programma in onda su Italia 1 che la vede come primadonna. Per la prima volta in veste ufficiale di conduttrice, la showgirl sta riscuotendo un successo inaspettato.

Anche sul fronte sentimentale non si può certo lamentare. I suoi bambini, Luna Marì e Santiago, sono la sua gioia e il ritorno di fiamma con Stefano De Martino sembra ormai una conferma.

L’allegra famigliola allargata è stata paparazzata insieme al parco e gli scatti dei fotografi hanno lasciato tutti i fan a bocca aperta. I follower della coppia De Martino-Rodriguez sono al settimo cielo.

Tuttavia, da qualche giorno la presenza social della conduttrice è sempre più limitata. Come mai? Questa cosa è parsa molto strana ai follower della bella argentina che sono abituati a vedere le numerose Instagram stories di Belen e più post al giorno che vengono pubblicati sul suo profilo personale.

Voci di corridoio sussurrano che la Rodriguez abbia ha preso una decisione: partire per L’Isola dei Famosi, non come concorrente, chiaramente, ma per fare una sorpresa a papà Gustavo e Jeremias che sono concorrenti dell’edizione 2022 del survival game.

Che la conduttrice abbia deciso effettivamente di partire per l’Honduras per tornare dalla famiglia e far sentire il papà e il fratello a casa? Se così fosse, la sua assenza social si potrebbe così giustificare.

Belen che è originaria dell’Argentina, potrebbe approfittare del volo diretto in Honduras per concedersi qualche giorno di relax, perché no, magari insieme a Stefano, nella sua adorata terra.