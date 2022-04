Bancomat, è deciso: tra poco cambia tutto, scatta direttamente la multa | Ti distruggono

By

Cambiano le regole per il bancomat, in arrivo multe e controlli, e nel tentativo di mettere un freno all’evasione fiscale, controlli più presenti sul Superbonus 110%.

Sono diverse le soluzioni messe in atto dal governo Draghi per scoprire gli evasori fiscali che non pagano le tasse.

Lotta all’evasione fiscale

Dalla lotteria degli scontrini resa più semplice, al controllo certosino del Superbonus 110%, allo screening di chi impiega le carte e i Pos, sono diversi i mezzi messi in campo dal governo per scoprire i furbi dell’evasione fiscale.

Riguardo il bancomat e le carte sono previsti dei cambiamenti che possono comportare anche la possibilità di venire multati.

Nella riforma c’è l’obiettivo di rendere le banche dati delle persone “trasparente ai fini fiscali”, in modo da arrivare a scoprire chi si muove all’interno della legalità e chi approfittando della situazione non lo fa affatto.

La data che si posta il governo è il 2026, data in cui si intende ridurre del 40% circa l’evasione italiana. In questa data termina appunto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o più brevemente Pnrr.

Per arrivare a questo si punta a far si che la lotterie degli

scontrini sia più semplificata, con l’abolizione del codice a barre che verrà sostituito da un Qr-Code sullo scontrino.

Sarà il cliente che una volta inquadrato il Qr-Code nell’apposita App, verificherà se è lui o meno il fortunato. Fin da ora per incentivare il sistema si pensa a dei montepremi più bassi, che daranno il via a più estrazioni, per cui più vincitori.

Sarà resa inoltre obbligatoria la fatturazione elettronica anche per quanti hanno adottato il regime forfettario, che sono circa due milioni di persone.