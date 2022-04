Avanti Un Altro, avete visto il marito della dottoressa? Un uomo così lo vorrebbero tutte | FOTO

Maria Mazza è la professoressa di Avanti un Altro ma non tutti conoscono il suo compagno. Un vero e proprio toy boy. Vediamo perché.

Quella della prof di Avanti un Altro è degna di una love story cinematografica.

La prof di Avanti un Altro e il suo amore

L’avvenente professoressa di Avanti un altro è una donna non solo molto avvenente ma ricca di qualità. Sin da piccola, incitata dalla madre, ha studiato pianoforte e recitazione. Oggi, la vediamo vestire i panni della professoressa nel mini mondo di Avanti un Altro.

Tra le sue storie d’amore si può annoverare una relazione con l’ex leader della Roma: Francesco Totti. Oggi, però, è legata ad un altro uomo. Il modo in cui si sono conosciuti è degno di una storia cinematografica.

Giorno dopo giorno, la prof di Avanti un Altro, incrociava Amedeo Quagliata in palestra. I due non facevano altro che salutarsi fugacemente, tra uno squat ed un sollevamento pesi. Una semplice conoscenza, come tante che nascono in quell’ambiente. Le cose cambiarono all’improvviso dopo una serata. Maria non usciva da tanto a causa della recente morte del padre. Ma due amici di Milano, in visita a Napoli, la convinsero a riprendere la socialità.

In discoteca Maria Mazza scorge soltanto un volto amico: quello di Amedeo. Dopo aver parlato tanto per tutta la sera, lui decide di fare la sua mossa e di invitarla a cena. Lei ha 37 anni ed è molto appariscente, lui ne ha dieci di meno ma uno sguardo con gli occhi azzurri da normanno. Lui è un ristoratore, lei è un volto noto della tv.

Chi è Andrea Quagliata

La loro relazione fece iniziare subito i rumors: qualcuno scrisse che Maria avesse scelto Amedeo per farne il suo toy boy. Invece, nonostante la differenza di età i due stanno insieme da tanti anni.

Il loro rapporto ha percorso tante strade difficili, soprattutto, quella della gelosia, sia di lei che di lui, complici anche i rispettivi lavori. I due hanno una figlia nel 2014 e si chiama Sveva.

Maria Mazza e il compagno

Oggi, non appena riescono a ritagliarsi un attimo, bilanciando il lavoro e la famiglia, corrono nel Chianti o in giro per l’Italia e l’Europa. Recentemente, sono stati a Disneyland Paris, insieme alla loro bambina.