UeD, Dopo Ida Alessandro ha conquistato il cuore di una 20enne: alla faccia! | FOTO

La famosa dama di UeD Ida platano disperata, Alessandro l’ha completamente dimenticata conquistando il cuore di una 20enne. Ecco di chi si tratta e cosa è successo tra i due.

Questi ultimi giorni si sono rivelati particolarmente difficili per la dama Platano, la quale sperava finalmente di aver trovato l’amore della sua vita potendosi rifugiare così fra le braccia del cavaliere. Quest’ultimo però aveva pensieri ben diversi dai suoi e per questo motivo infatti ognuno ha preso delle strade diverse senza farle incrociare mai. La visione del cavaliere all’interno dello studio però le causa sempre un po’ di agitazione. Per lui invece la loro storia d’amore è ormai praticamente archiviata.

Pare infatti che l’uomo sia ormai mentalmente vicino ad una giovane ragazza che lo ha letteralmente conquistato. Inizialmente si parlava di un presunto avvicinamento all’ormai famosa Federica, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

La ragazza però non ha accetto a proseguire il suo percorso nel programma di Maria De Filippi e, purtroppo per lui, la loro frequentazione è finita ancor prima che i due potessero uscire insieme a condividere degli attimi fantastici insieme. Alessandro però non si è affatto disperato, ad oggi infatti pare che si sia legato ad un’altra giovane donna. Vediamo quindi di chi si tratta e cosa è realmente successo tra i due.

Ida finisce nel dimenticatoio, Alessandro di UeD si invaghisce di lei

Nelle ultime ore pare che ci sia stato un presunto avvicinamento tra il cavaliere ed un ex volto del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. I due apparentemente non sono mai apparsi vicini o legati in qualche modo, qualcosa però ha fatto prontamente dubitare tutti i fan del programma. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Ovviamente stiamo parlando di Martina Vialli, l’ex corteggiatrice dell’ex tronista Matteo Ranieri. Ad oggi pare che i due non si siano rivolti neanche la parola, nonostante questo però entrambi sembrano conoscersi e condividere gli stessi pensieri. Pare infatti che la ragazza, molto più giovane di lui, metta il like ad ogni pubblicazione del cavaliere sui vari profili social. Alessandro quindi ha conquistato inspiegabilmente il suo cuore.

Anche se in molti sono dubbiosi a riguardo, sembra che tra i due però non vi sia stato altro al dì fuori dei like su Instagram. Non ci resta quindi che aspettare per scoprire cosa realmente sta accadendo e come andrà a finire questa assurda situazione fra i due.