Samuele, dopo Amici il ballerino ha trovato l’America: nessuno è mai arrivato così in alto

Samuele Barbetta, l’ex allievo di Amici trova finalmente la sua strada dopo il programma di Maria De Filippi. Al contrario di molti lui ha trovato letteralmente l’America!

Lui è stato uno dei personaggi più amati della scorsa edizione, la sua vicinanza con Giulia Stabile, oltre che dimostrare che perfino quando si è in competizione si può trovare un’amico, i due ci hanno fatto letteralmente sognare. Grazie alle loro collaborazioni infatti la stessa Giulia è riuscita ad ottenere la vittoria del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Purtroppo il percorso del ballerino è terminato prima del previsto. Se per molti partecipare al talent dona esperienza e notorietà per lui invece è stata una vera lezione di vita.

Se non avesse mai deciso di prendere parte nel cast del programma la sua vita oggi sarebbe completamente diversa. Fin dal primo momento trascorso all’interno dello studio lui stesso ha capito quale fosse il suo più intimo desiderio.

La stessa conduttrice, comunicandogli la spiacevole notizia dell’eliminazione confidò in lui, sapendo che un giorno il suo nome avrebbe risuonato nuovamente negli studi/teatri/ palchi più rinomati. Ebbene, la conduttrice non sbagliava affatto, nonostante l’eliminazione infatti lui oggi trovato la fortuna.

Samuele Barbetta, cosa fa oggi nella vita dopo Amici

Come potrete ben ricordare, all’interno del programma Amici il giovane ragazzo si contraddistinse del resto del gruppo per via delle sue incredibili doti. Per chi non lo sapesse infatti lui stesso ha collaborato innumerevoli volte nella realizzazione delle coreografie della stessa vincitrice del talent. Insomma, già da allora ha dimostrato di valere molto. Ad oggi però la sua vita è completamente cambiata. Spesso, sotto le telecamere il ballerino non si sentiva particolarmente a suo agio, oggi però vivere sotto un telecamera per lui è ormai all’ordine del giorno.

Pare infatti che lui, assieme ed altri ballerini e ballerine di talento, abbia creato letteralmente un vera e propria compagnia di danza. Lui è infatti il direttore creativo di De Anima, la compagnia realizza coreografie cinematografiche e teatrali.

Con i compagni si è perfino esibito difronte a Maria De Filippi nello studio di Tu Si Que Vales. Per la conduttrice sono stati attimi di gioia indimenticabili, d’altronde lei lo ha sempre affermato che, secondo il suo modesto parere, Samuele avrebbe scalato presto i gradini del successo come coreografo professionista. La strada da percorrere è ancora lunga ma ad oggi lui si può sentire fiero del suo percorso.