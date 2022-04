Piero de Il volo è riuscito ad ‘acchiapparsi’ proprio lei: hai capito! Mica una qualunque | FOTO

Piero Barone del trio Il volo, avete visto chi è riuscito ad acchiappare? Proprio lei, mica una donna qualsiasi! Si tratta di una famosissima, tra le showgirl più belle del piccolo schermo.

Piero Barone ha fatto capitolare ai suoi piedi una bellissima showgirl italiana. Sapete di chi si tratta? Lei è famosissima ed è la ex moglie di uno degli uomini più ricchi d’Italia.

Piero Barone, il giovane tenore latin lover

Chi non conosce Piero Barone? Il giovane tenore è diventato famoso grazie alla partecipazione ad un noto programma televisivo, Ti lascio una canzone che lo ha lanciato al successo insieme ai suoi amici Gianluca e Ignazio.

I tre hanno formato il trio, Il volo, che ancora tutt’oggi riscuote un successo straordinario. Conosciuti non solo in Italia ma anche all’estero, soprattutto in America, sono dei veri e propri talenti, orgoglio nazionale.

Piero Barone, classe 1993 è siciliano DOC. Cresciuto in provincia di Agrigento, più precisamente a Naro, proviene da una famiglia molto unita. Dopo il diploma di scuola superiore, ha deciso di dedicarsi alla musica mettendo da parte gli studi e rinunciando alla formazione universitaria.

Sui social è molto seguito, conta più di 500 mila follower. Che cosa sappiamo della sua vita privata? Il giovane tenore ha avuto una fidanzata molto famosa, Valentina Allegri, sì proprio lei, la figlia dell’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri.

La loro relazione è finita a causa dei troppi impegni professionali di lui. Il suo nome è stato associato anche alla iena Veronica Ruggeri ma anche lei è ormai acqua passata. Avete visto invece con chi è stato beccato recentemente a scambiarsi dolci messaggi? Con una delle showgirl più famose d’Italia.

Il cantante ‘innamorato’ di una famosissima showgirl italiana

Piero Barone è un vero e proprio latin lover. Dopo la relazione finita con Valentina Allegri prima e con Veronica Ruggeri poi, il giovane tenore si è gettato a capofitto nel mondo del lavoro.

Ma non ha mai smesso di cercare l’amore. Avete visto con chi è stato beccato a scambiarsi dolci messaggini social? Con una bellissima donna, più grande di lui ma soprattutto famosissima. Lei è niente di meno che Elisabetta Gregoraci.

Ebbene sì, il cantante pare avere un debole per la ex moglie di Flavio Briatore. Anche se, almeno per ora, i due purtroppo non sono una coppia, tutto lascia presagire che presto potrebbero finalmente uscire allo scoperto.

Per esempio, in una foto che Piero ha postato sul suo profilo Instagram mentre faceva colazione a Los Angeles, al Beverly Hills Hotel, ritroviamo un commento della Gregoraci che scrive “adoro”, parola accompagnata da un emoji con un due cuoricini.

In realtà non è la prima volta che si parla di un avvicinamento tra la Gregoraci e Barone. Già in passato, ci sono stati chiacchiere e rumors di un probabile flirt tra i due che non è stato però mai confermato.

I due qualche anno fa sono stati insieme all’Hotel Hermitage, e già si mormorava di una loro frequentazione. Nel frattempo, sui social i fan impazzano: Piero ed Elisabetta potrebbero presto fare un lieto annuncio? I follower ne sarebbero felicissimi, ritengono infatti che insieme sono davvero bellissimi.