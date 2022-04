“Maria ha già scelto”, incredibile scoop a UeD: sul trono ci finisce lei | La conosciamo tutti

Maria De Filippi ha scelto la nuova tronista della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne. Si tratta di un volto noto di Canale 5.

Gli ultimi tronisti di Uomini e Donne hanno scelto e così le presenze nel dating show si sono rinnovate con nuovi personaggi. Uno di questi è Veronica Raimondi, alla ricerca del suo “Mimmo l’idraulico”.

Secondo alcune indiscrezioni, però, al fianco di Veronica ci sarebbe adesso un’altra donna, un volto noto della trasmissione di Maria De Filippi, scopriamo di chi si tratta.

Vecchi volti di ritorno sul trono più amato d’Italia

Quando termina un ciclo a Uomini e Donne, i fan sono subito pronti per chiedere alla redazione di mettere sul trono il proprio beniamino.

Di solito, le preferenze vanno per i volti diventati noti tramite altri reality show, come il Grande Fratello. Ad esempio, in tantissimi sotto i social del dating show hanno chiesto di mettere sul trono Jessica Salassiè.

Molte volte, chiedono a Maria di far ritornare le “non scelte” dai tronisti. Lo hanno fatto anche questa volta e sembra proprio che Maria e la redazione li abbiano ascoltati.

Nelle ultime ore, infatti, sta circolando un’indiscrezione secondo la quale un ex volto della trasmissione sarebbe la nuova tronista del programma. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Svelato il nome della nuova tronista di Uomini e Donne

Le voci riguardo l’identità della nuova tronista di Uomini e Donne hanno iniziato a circolare quando Mondo Tv24 ha pubblicato un articolo in cui fa delle cocenti rivelazioni.

Eccole di seguito:

“Fonti in nostro possesso rivelano che la redazione del programma su invito della conduttrice starebbe spingendo per far tornare la ex corteggiatrice in trasmissione.”

Secondo i telespettatori e i fan della trasmissione, si tratterebbe ad occhi chiusi dell’ex corteggiatrice e non scelta di Matteo, che ha preferito uscire dal programma con Valeria.

Avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Federica Aversano!

La giovane è mamma di un bambino e si è fatta notare all’interno della trasmissione di Canale 5 per il suo carattere forte e per la sua personalità.

Molto spesso spalleggiata da Maria De Filippi, è andata contro a Matteo, giudicato a volte immaturo rispetto a lei.

Durante la scelta, Federica ha detto a Matteo tutto ciò che pensa di lui, non senza sollevare polemiche tra gli opinionisti. Tina, in particolar modo, ha detto di non averla mai sopportata e di averla sempre considerata pesante.

Se sarà lei davvero la nuova tronista, prevediamo scintille!