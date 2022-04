Licia Nunez, se vi diciamo con chi sta non ci crederete mai: l’abbiamo vista al GF Vip

In Honduras sta per arrivare una nuova naufraga: Licia Nunez. Nota per aver partecipato al Grande Fratello, oggi è impegnata. Vediamo con chi.

Licia Nunez entrerà all’Isola dei Famosi sin da questa sera insieme ad un altro naufrago: Marco Senisi.

Chi è Licia Nunez

Licia Nunez è diventata famosa al grande pubblico per una relazione: quella con Imma Battaglia. Licia, al secolo Lucia Del Curatolo, in realtà è un’attrice e prima della sua chiacchierata relazione e della sua partecipazione al Gf Vip nel 2020, ha recitato a numerose serie italiane di successo come Incantesimo e le Tre Rose di Eva.

Non tutti sanno che è nata nel 1980 a Barletta ed è alta 170 centimetri. Il suo nome d’arte deriva per fare onore ad una persona che conobbe in Spagna. La relazione con Imma Battaglia terminò proprio a causa dell’attuale moglie dell’ex politica: Eva Grimaldi. Era il 2010. Il tradimento fu smentito dalla Battaglia.

Ora c’è da chiedersi come prenderanno l’ingresso di Licia Nunez sull’Isola dei Famosi. I naufraghi, infatti, stanno vivendo dei momenti difficili dovuti al maltempo ma anche all’attacco di alcuni granchi. Nonostante questo, stanno cercando di non darsi per vinti.

Con chi è fidanzata

Prima di arrivare in Honduras, Licia Nunez ha sicuramente salutato la sua fidanzata, un volto estraneo al mondo dello spettacolo. Accanto a Barbara Eboli Licia, ha trovato la serenità anche se non condividono molti dettagli della loro vita privata, tanto da far pensare a molti fan che la loro storia d’amore fosse terminata. L’ultima foto insieme risale al San Valentino 2021. Da entrambe non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale.

Probabilmente, sarà proprio insieme a lei, Licia potrà coronare il sogno di fare ricorso alla fecondazione assistita per poter diventare mamma. Nel 2020, infatti, Licia già mostrò il suo intento di voler avere un figlio.

Anni fa, la sua voglia di diventare madre naufragò. La donna, infatti, era rimasta incinta di un imprenditore che stava frequentando. Lui, però, una volta saputo della sua gravidanza, sparì di punto in bianco. Così, lei si ritrovò a dover affrontare l’aborto da sola. A seguito di quell’episodio sviluppò una dipendenza dall’alcol.

Barbara Eboli lavora nel campo edile e l’abbiamo vista come un grande sostegno per Licia. In una puntata fece il suo ingresso nella casa di Cinecittà per sostenere la fidanzata. Le due fecero pace a seguito di alcune rivelazioni private che Licia aveva fatto nella casa.