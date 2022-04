Gustavo Rodriguez, da giovane faceva strage di cuori: gli andavano tutte dietro | FOTO

Avete mai visto il famosissimo Gustavo Rodriguez quando era giovane? Un uomo davvero affascinante, faceva sicuramente strage di cuori. Ecco alcuni scatti che lo ritraggono.

In questi ultimi tempi il suo nome continua a risuonare negli svariati studi televisivi per via della sua partecipazione al reality di Ilary Blasi in compagnia del figlio Jeremias, all’Isola Dei Famosi. I due hanno prontamente conquistato la scena aggiudicandosi il rispetto e l’affetto non solo dei compagni ma perfino del pubblico da casa. La due fan più sfegatate però sono comunque rimaste sempre e solo due, ovvero Belen e Cecilia, le quali non si sono perse neanche un secondo di ogni puntata.

Non è di certo la prima volta che sentiamo il suo nome, spesso infatti le figlie ed il figlio lo hanno ringraziato pubblicamente. In innumerevoli occasioni infatti la stessa Belen si è perfino messa a piangere parlando della sua splendida famiglia, inoltre ha ringraziato infinite volte i genitori.

Ha sempre confessato infatti che se non fosse stato per loro lei oggi in realtà non sarebbe nessuno poiché tutto ciò che ha imparato le è stato insegnato da entrambi. Anche Jeremias, soprattutto essendo così vicino a lui, non ha potuto fare altro che essergli grato.

Gustavo Rodriguez, lo avete mai visto da giovane? Era davvero bellissimo

Anche se i figli hanno sempre parlato dei genitori in modo completamente eccellente, vi sono ovviamente alcuni dettagli che non sono stati rivelati dai diretti interessati. Il passato di Guastavo infatti nasconde una marea di segreti e scelte ce gli hanno cambiato letteralmente la vita. Per chi non lo sapesse infatti, lui in realtà non è di certo alle prime armi con i riflettori. Quando era molto più giovane era una rockstar, un bravissimo chitarrista ed un ottimo violinista.

L’amore però gli ha fatto cambiare completamente strada. Pare infatti che l’uomo abbandonò il mondo della musica per seguire il proprio cuore. Veronica, l’attuale moglie e compagna di vita, è la figlia di un ufficiale dell’esercito e lei non sarebbe mai potuta convolare a nozze con un uomo così impulsivo e ribelle.

Questa però non fu la prima volta che cambiò radicalmente vita, tentò di diventare un pastore anglicano ma venne poi allontanato dalla Chiesa stessa per via di alcuni scatti della figlia Belen. Nonostante questo, l’uomo decise comunque di volare in Italia a dedicarsi in tutto e per tutto ai propri figlia. Oggi più che mai sono una famiglia unita e soprattutto felice.