“Ha deciso di scaricarlo”, clamoroso scoop: Silvia Toffanin si è sbarazzata di lui dopo anni

Aria di crisi nella vita della nota conduttrice di Verissimo. Sembra proprio che la Toffanin abbia deciso di silurarlo.

La bellissima e talentuosa Silvia Toffanin, sin dai tempi in cui era una letterina a Passaparola, è sempre apparsa molto sincera, trasparente e piena di bontà.

Eppure, quella che adesso è la conduttrice storica di Verissimo, si è manifestata agli occhi del pubblico come una vera e propria tigre, in grado di lottare con le unghie e con i denti per tutti i suoi ideali più veri.

In particolare, la grinta di Silvia Toffanin sarebbe venuta fuori in occasione di un episodio, riportato da Alberto Dandolo, nel quale avrebbe deciso di interrompere ogni relazione proprio con lui, ecco di chi stiamo parlando.

Silvia Toffanin, dagli inizi all’amore con Piersilvio Berlusconi

A 17 anni, Silvia Toffanin partecipa a Miss Italia e ottiene la fascia di “Ragazza Sasch top model domani Veneto”.

A 22 anni prende parte alla trasmissione Passaparola, condotta da Gerry Scotti, nel ruolo di letterina.

L’anno successivo debutta come conduttrice del programma Nonsolomoda, dopo di ché ottiene il tesserino come giornalista e intraprende la collaborazione con Verissimo, programma che ancora oggi conduce.

Nel frattempo, si lega sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, dal quale ha avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno del 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre del 2015.

Arriva la notizia della rottura tra Silvia Toffanin e proprio lui

Dopo anni di relazione, si interrompe il rapporto tra Silvia Toffanin e uno degli uomini più importanti della sua vita.

La notizia è stata diffusa da Alberto Dandolo per Oggi, che ha raccontato:

“Sembra che la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, non abbia gradito le voci assai insistenti che riguardano alcune sue frequentazioni. A Milano, è stato infatti spesso avvistato con statuarie modelle russe…”

L’uomo spesso avvistato in compagnia delle modelle altri non sarebbe che Jonathan Kashanian, l’ex gieffino e inviato di Verissimo.

L’uomo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato silurato dal programma perché non sarebbero state gradite le sue ultime frequentazioni. Le modelle alle quali si accompagnava, infatti, sembrava avessero in qualche modo a che fare con dei controversi faccendieri arabi.

Al momento, non è arrivata nessuna smentita da parte né di Silvia Toffanin né di Jonathan Kashanian. Sarà vero, quindi, che Jonathan abbia lasciato la trasmissione per volere della Toffanin? Non ci rimane che attendere per scoprirlo!