Guendalina Tavassi, che è rifatta lo sanno tutti ma in pochi quanto ha speso: una pazzia!

Tutti conosciamo la famosa Guendalina Tavassi, ma sappiamo realmente tutto di lei? Quanto ha speso per i vari ritocchi chirurgici estetici? Tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi giorni il suo nome è tornato a risuonare sulla bocca di tutti per via della visibilità che il programma di Ilary Blasi le sta offrendo. Stiamo ovviamente parlando dell’Isola dei Famosi, al quale ha deciso di prendere parte nel cast assieme a suo fratello Edoardo. I due, nonostante le telecamere rimangano accese h24/7 continuano assiduamente a litigare, situazione apparentemente normale per due fratelli se non fosse per i terribili insulti volati.

Dovete sapere infatti che lei si ritrova all’interno del mondo dello spettacolo ormai da diverso tempo ed è abituata ad avere gli occhi continuamente puntati contro. Questo però non giova particolarmente a suo vantaggio poiché i telespettatori possono continuamente mettere a confronti il prima ed il dopo della donna.

Ebbene si, in realtà sono numerosi gli interventi a cui si è sottoposta anche se era molto bella ancor prima di affidarsi alle mani esperte di un chirurgo estetico. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i ritocchi da li optati ed ovviamente quanto le sono venuti a costare.

Guendalina Tavassi, quanto ha speso per i ritocchi estetici? Cifre esorbitanti

Ad oggi è abitudine usale dei Vip optare per il ritocco della chirurgia così da poter apparire perennemente al meglio sembra far pesare i segni dell’età, ad esempio, sul proprio volto. Dovete però sapere che solitamente sono innumerevoli gli interventi a cui si sottopongono i vip e questo ovviamente comporta una grande perdita di denaro per loro. Ma per quali interventi ha deciso di optare la donna e soprattutto quanto ha dovuto sborsare per ottenere l’aspetto di cui oggi ne raccoglie i frutti?

Pare che la donna infatti si sia sottoposta a ben due interventi, ovvero ad una rinoplastica ( intervento al naso) ed a una mastoplastica additiva (al seno). Poi ovviamente ha deciso di intervenire sulle labbra e sui zigomi, dove però ha optato per delle punture all’acido ialuronico. Il costo di una mastoplastica additiva si aggira intorno ai 5 mila/10 mila euro.

Per quanto riguarda la rinoplastica invece, il prezzo di questo intervento si aggira intorno ai 4/ 7 mila euro. Se dovessimo prendere in considerazione invece l’acido ialuronico, sia per le labbra che per i zigomi, il prezzo si aggira intorno ai 250/700 €. Ovviamente il prezzo indicato dovrebbe essere singolo per labbra e singolo per gli zigomi.