UeD, malore improvviso: perde i sensi e sviene | Chiamata urgentemente l’ambulanza

UeD, malore improvviso per un volto noto della trasmissione: si accascia e sviene. Chiamata urgentemente l’ambulanza. Ecco chi è il protagonista di un terribile episodio che ha sconvolto tutti.

Malore per un amatissimo personaggio di Uomini e Donne. Il protagonista di questo terribile episodio perde sensi e sbatte a terra. Ecco tutti i dettagli.

UeD, protagonista del dating show di Canale 5 si sente male

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da oltre vent’anni la moglie di Maurizio Costanzo allieta i pomeriggi dei telespettatori che seguono con passione le vicende sentimentali dei giovani tronisti/troniste, corteggiatori/corteggiatrici, ma anche dame e cavalieri che si presentano al suo cospetto per trovare la dolce metà.

Tantissime sono le coppie nate nella trasmissione Mediaset, alcune ancora in piedi, altre invece si sono distrutte ma, nonostante tutto, la De Filippi proprio come un cupido moderno, ci riprova a ogni edizione a scoccare la freccia dell’amore e il più delle volte riesce nel suo intento.

A Uomini e Donne si ride tanto e spesso ma talvolta accadono anche degli imprevisti. Avete visto che cosa è successo ad un volto noto della trasmissione? Proprio lei perde i sensi e si accascia a terra.

Chi è il volto noto di Uomini e Donne che ha perso i sensi

Panico e terrore per un amatissimo volto di Uomini e Donne. La donna in questione ha perso i sensi ed è svenuta. Chiamata d’urgenza l’ambulanza. Stiamo parlando di Serena Enardu.

La bella sarda, ex tronista di Uomini e Donne nonché una delle pupille di Maria De Filippi, è nota per la sua partecipazione non solo al dating show di Canale 5 ma anche a Temptation Island Vip, programma a cui partecipò insieme all’ormai ex compagno, Pago.

Da un po’ di tempo, la giovane lamenta importanti problemi di salute. Solo qualche mese fa è stata protagonista di un brutto episodio che ha preoccupato davvero tanto i suoi fan con i quali ha voluto condividere l’ansia e la paura vissuta dopo essersi sentita poco bene.

Oggi torna a far preoccupare nuovamente i suoi follower. Qualche ora fa, Serena ha accusato un nuovo malore e ha perso i sensi. La donna è stata soccorsa dal figlio Tommaso.

Questo è quanto racconta l’ex tronista:

“Giovedì notte sono stata male, sono svenuta nuovamente. Ora mi sento meglio ma molto debole. Grazie ancora agli operatori dell’ambulanza, a Elga, che ha rischiato l’infarto, a Tommy che è stato il primo a soccorrermi e a mamma che si è precipitata senza lasciarmi mai un secondo. Grazie a tutti di cuore. Non preoccupatevi, mi riprendo e torno più forte di prima”.

Ma che cosa è successo a Serena? L’ex concorrente di Temptation Island ha lamentato nei giorni scorsi, stanchezza apatia e spossatezza. La causa, secondo lei, ha un nome: il vaccino.

La Enardu ha raccontato che questi malesseri sono sorti dopo essersi sottoposta al vaccino anti-covid. Sarà davvero così? L’importante per i fan è sapere che la loro beniamina sta bene e soprattutto che è fuori pericolo.