Serena Bortone, l’avete mai vista da adolescente? I ragazzi perdevano la testa per lei | FOTO

La conduttrice Rai era davvero un’altra persona quando era giovane e tutti ne erano innamorati, ecco le foto.

Conosciamo tutti Serena Bortone, la conduttrice che con la sua trasmissione, Oggi è un altro giorno, è arrivata al cuore degli italiani.

La Bortone è ritenuta dai telespettatori una bravissima e professionale presentatrice, ma non tutti conoscono il suo lato più sensuale e femminile.

Alcuni scatti hanno messo in evidenza tutta la sua enorme bellezza, che la caratterizzava soprattutto quando era un’adolescente. Scopriamoli di seguito!

Il successo della conduttrice televisiva

La giornalista, autrice e conduttrice televisiva romana classe 1970 di strada ne ha fatta da quando alla fine degli anni ’80 è entrata nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver fatto i primi passi come giornalista e autrice televisiva, è dagli anni 2000 che è finalmente diventata conduttrice.

Sono tantissime le trasmissioni di cui è stata al timone, come TeleCamere, Agorà, Tutti salvi per amore, Telethon, Dantedì e naturalmente il suo programma per eccellenza, Oggi è un altro giorno.

Con questa trasmissione, Serena Bortone ha consacrato il suo successo ed è entrata nel cuore degli italiani.

Il talento di Serena Bortone come conduttrice è indubbio, ma oggi abbiamo deciso di mostrarvi una versione inedita della presentatrice.

La Bortone, infatti, ha un lato molto femminile e sensuale, che non ha mai mostrato durante le sue trasmissioni, per non peccare di professionalità.

La foto che abbiamo trovato e che non vediamo l’ora di mostrarvi, invece, mette in evidenza proprio queste caratteristiche della conduttrice. Non perdetevela!

Serena Bortone da adolescente, davvero irriconoscibile

Serena Bortone è sempre stata di una bellezza da togliere il fiato. I suoi capelli chiari e il naso all’in su hanno attirato l’attenzione di tutti sin da quando era adolescente.

Da bambina, come mostra lo scatto di seguito, aveva un viso dolcissimo e dei lineamenti delicati che lasciavano già presagire che sarebbe diventata una donna di classe.

Da adolescente, poi, con la sua bellezza incredibile faceva innamorare letteralmente chiunque la vedesse. Nessuno si aspettava fosse così bella.

Questo ultimo scatto, in particolare, sta facendo il giro del web e mostra Serena Bortone in una versione inedita, come nessuno dei telespettatori l’aveva mai vista.

E voi cosa ne pensate? Non trovate che Serena Bortone avesse un fascino immenso già da adolescente, che ora tenterebbe di nascondere per non peccare di professionalità?