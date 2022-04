Riscaldamento, con il trucchetto della pellicola risparmi una valanga di soldi nella bolletta

By

I consigli su come risparmiare soldi in bolletta aumentano a vista d’occhio online ed è normale con il caro bollette che si fa sentire ogni giorno di più sul portafogli.

Le tariffe di gas e luce sono schizzate alle stelle: chi lavora in smartworking sa meglio di altri cosa vuol dire. Tra energia elettrica in casa e termosifoni accesi, i cosiddetti lavoratori agili consumano di più rispetto a chi lavora in ufficio.

In questo post vogliamo darti consigli preziosi su come risparmiare sul riscaldamento in termini energetici.

Esiste un trucco per risparmiare sui riscaldamenti, che non deve essere più un segreto per nessuno.

Passaparola.

Riscaldamento e caro bollette luce e gas

Contro il rincaro delle bollette luce e gas, il Governo Draghi è al lavoro per definire alcune misure, tra cui i tagli all’illuminazione pubblica e il taglio dell’Iva sui carburanti.

Inoltre, l’Esecutivo starebbe valutando la possibilità di ridurre di 1°-2° le temperature massime consentite per il riscaldamento degli edifici e di modificare anche gli orari di accensione e spegnimento del riscaldamento all’interno degli edifici condominiali, a seconda della zona geografica.

Riscaldamento: il trucco per risparmiare in bolletta

L’isolamento termico è fondamentale per il risparmio sul riscaldamento: la presenza di spifferi incide molto sulla dispersione di calore e, quindi, sullo spreco. Ecco perché gli infissi nuovi con i doppi vetri sono un buon investimento in termini di risparmio.

Per evitare la dispersione di calore, c’è un trucco: si possono usare fogli di pellicola appositi sui vetri delle finestre per isolare e far durare più a lungo il calore in casa.

Usare fogli di pellicola funziona, costa poco, evita di dover cambiare tutte le finestre. E’ un metodo pratico, rapido, economico ed efficace per risparmiare sulle bollette del riscaldamento.

La classica pellicola per vetri è in grado di controllare la convezione, vale a dire il passaggio di calore dalla finestra all’aria che viene rallentato per prolungare il calore in casa.

Come usare i fogli di pellicola: procedura

La pellicola per vetri deve essere installata sul telaio e va rimossa ad inizio primavera, con i primi caldi, per evitare che la temperatura in casa diventi insopportabile.

Ovviamente, inserire il doppio vetro nelle finestre è il modo migliore per ottimizzare il consumo energetico ma, in casi di emergenza, il metodo delle pellicole dopo aver applicato guarnizioni in gomma lungo il perimetro del vetro funziona.

Per mantenere calda la casa ancora più a lungo, è bene chiudere le porte di tutte le stanze per evitare la dispersione di calore.