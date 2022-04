Maria infuriata, si scaglia contro i due cavalieri principali del trono over: mai vista così a UeD

La conduttrice Maria De Filippi perde completamente le staffe e si scaglia contro die cavalieri del trono over: ciò chi è accaduto non si è mai visto all’interno dello studio di UeD.

Da sempre conosciamo una Maria pacata e tranquilla che tenta in ogni modo di risolvere ogni spiacevole situazione con il dialogo in modo elegante e pacifico. Nelle ultime ore però all’interno dello studio di Uomini e Donne si è scatenato un tale putiferio che ha letteralmente fatto perdere la testa alla stessa conduttrice. Mai nella storia della sua carriera televisiva ha reagito in tale modo, tutti i presenti infatti sono rimasti completamente a bocca aperta.

Nessuno di loro si sarebbe mai potuto immaginare una simile situazione. Bisogna però ammettere che la perdita di controllo della presentatrice ha in realtà una forte motivazione. Siamo ormai abituati ad assistere a degli scenari completamente improponibili per via delle relazione che tuttora si creano nel programma televisivo.

Spesso vediamo infatti degli scontri fuori luogo tra i vari membri del cast, alcuni dei quali vengono accusati di voler sedere nello studio solo ed esclusivamente per crearsi una discreta visibilità nel mondo dello spettacolo. Vediamo quindi cosa è accaduto realmente fra le mura del dating show.

Maria De Filippi perde la testa e si scaglia contro di loro a UeD

Innanzitutto dovete sapere che la lite si è accesa per via di un giudizio della stessa opinionista. La quale stranamente ha preso le difese di Diego. Quest’ultima infatti ha accusato Ida Platano di aver consumato un rapporto intimo con lui e con Alessandro solo per uno scopo economico.

Al che i diretti interessati, ovvero i cavalieri, non hanno affatto risposto e questo ha scatenato una reazione a catena che ha praticamente gelato i presenti. La stessa conduttrice infatti, incredibilmente furiosa per via della loro mancanza di rispetto si è scagliata contro di loro alzando la voce e difendendo a spada tratta la dama.

“Tu ci volevi andare e l’altro voleva uscire con lei. Ma complimenti, devo dire complimenti. Ma come gli chiedi scusa di non esser uscito con lei, senti Tina di esser venuta con te per uno scopo economico e stai zitto? Tu e l’altro? Ha parlato anche di te Tina. E non c’è nulla di male se Tina lo pensa e se Ida si difende ma che voi due state zitti è terribile. Alzi la mano per intervenire su Mariagrazia, quello si, su Mariagrazia lo dobbiamo specificare, su di lei no! A Diego e daje!”

Mai vista Maria così 😶 pic.twitter.com/h36tDnjAb5 — Marietta (@Mariettamitica) April 10, 2022

Queste sono le parole della conduttrice Maria De Filippi, le quali hanno letteralmente sconvolto Diego ed Alessandro e la stessa opinionista Tina.