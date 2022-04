“L’uomo calvo è più virile” la Groppelli distrugge Zequila di fronte a tutti | VIDEO

By

La famosa Patrizia Groppelli distrugge pubblicamente Antonio Zequila davanti a tutti. Ecco cosa è realmente successo e qual è stata la sua reazione.

Come ben saprete questi sono stati giorni particolarmente impegnativi per il famoso personaggio televisivo. Antonio infatti ha preso parte al cast del rinomato programma condotto dalla famigerata Ilary Blasi, ovvero L’Isola Dei Famosi. Dopo qualche giorno trascorso sull’isola però lui ha dovuto prontamente abbandonare il programma. Come solito fare, dopo l’eliminazione l’ex naufrago ha raggiunto la conduttrice all’interno dello studio televisivo.

Dopo ogni reality, i concorrenti vengono invitati nei vari salotti televisivi per esporre il proprio parere riguardo. Anche lui quindi, subito dopo aver affrontato le sfide sull’isola la conduttrice Barbara D’Urso nello studio di Pomeriggio Cinque. Insieme a lui però vi erano ovviamente innumerevoli altri ospiti, i quali hanno poi interagito con lui.

Alcuni di questi però si sono letteralmente scagliati contro di lui. Stiamo parlando ovviamente di Patrizia, la quale ha trovato un singolo pretesto per andargli contro ed armare una vera e propria discussione. I due hanno sollevato un polverone davanti a tutto il pubblico del programma, Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo.

Patrizia Groppelli umilia spudoratamente Zequila: i dettagli

Nelle scorse ore l’ex concorrente del reality di Ilary Blasi, L’Isola Dei Famosi ha deciso di prendere parte in una puntata del famoso programma di Barbara D’Urso. Assieme a lui anche Patrizia, famigerata opinionista. Ebbene, dopo le vari domande poste dalla stessa conduttrice i due hanno iniziato a battibeccare fra di loro, dando perfino poca retta a Barbara.

Il tema della discussione in realtà è molto particolare poiché parla della virilità di un uomo e come questo possa mostrarla al meglio. I due hanno espresso le loro opinioni, le quali si sono rivelate particolarmente contrastanti.

“Guarda che un uomo calvo è più virile, fidati io sto con Alessandro Sallusti che è calvo. Un uomo calvo è più virile c’è scritto da tutte le cose.” – Queste sono le parole di Patrizia. Antonio, sentendole, ha deciso prontamente di risponderle esponendo la sua opinione a riguardo. “Questo è un grandissimo errore che tu pensi, il testosterone non c’entra niente con la virilità. Il testosterone che produce l’uomo non c’entra nulla con la virilità, gli esperti lo hanno detto. Un uomo con tanti capelli può avere tanto testosterone come un uomo calvo“.

Secondo Patrizia infatti pare che l’uomo appari molto più virile rimanendo calvo anziché con una folta chioma. Ovviamente la discussione poi si è spenta per via dell’introduzione di altre argomentazioni.