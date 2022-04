Isola dei Famosi, Marco Cuculo fuori di testa: lo fa senza vergogna dimenticandosi delle telecamere | VIDEO

Inaspettato gesto compiuto dal giovane naufrago Marco Cuculo, il concorrente dell’Isola dei Famosi si dimentica completamente delle telecamere e lo fa davanti a tutta Italia. Ecco tutti i dettagli.

Il giovane ragazzo ha deciso di prendere parte a questa nuova edizione del programma condotto dalla famigerata Ilary Blasi, in dolce compagnia. Come ben saprete lui si è presentato all’interno del programma con Lory Del Santo. I due condividono la propria quotidianità da ormai diverso tempo e per questo motivo si sono sentiti pienamente convinti nel condividere anche questa avventura.

Nonostante la complicità ed il forte sentimento che li lega, le persone hanno sempre messo in dubbio il loro rapporto per via della smisurata differenza di età. Come ben saprete infatti la donna ha 63 anni a differenza sua, lui ha 30 anni. Nonostante le critiche i due però hanno continuato a coltivare la loro relazione e si sono mostrati in pubblico.

Anche se non vi è alcuna regola in amore, la differenza di età si nota in alcuni gesti che i due compiono. Il naufrago ad esempio, nelle ultime ore, ha compiuto un gesto del tutto inaspettato sotto gli occhi di tutti gli italiani.

Marco Cuculo lo fa senza vergogna davanti alle telecamere: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato il giovane concorrente nelle ultime ore si è comportato in modo completamente strano. Chi decide di prendere parte ad un programma televisivo del genere deve tener conto di innumerevoli fattori. Le telecamere sono perennemente accese h24/7 e di questo ne sono pienamente consapevoli.

Delle volte però accede che, presi dalle varie situazioni, i concorrenti si dimenticano totalmente di ciò che realmente li circonda. Queste stesse telecamere di fatto anno ripreso una scena a dir poco fuori luogo e semplicemente sconvolgente. Il concorrente, amato di Lory del Santo, ha compiuto un gesto inaspettato.

Durante la notte il naufrago, mentre tutti dormivano, lui si è svegliato ed ha deciso di frugare fra la sua roba nel borsone. Dopo un’accurata ricerca infatti lui ha tirato fuori un paio di mutande, tutto nella norma se non fosse che dopo qualche secondo passato ad osservarle le ha poi letteralmente annusate.

Questa situazione ha letteralmente destabilizzato i telespettatori, i quali dimenticano che si tratta di persone che abbandonano la propria quotidianità e le proprie abitudini per lavoro. Ovviamente le sue azioni sono facilmente discutibili, ma non bisogna mettere alla gogna qualcuno. Inoltre bisogna ammettere che non è di certo la prima volta che assistiamo ad una situazione simile. Gianmaria Antinolfi ad esempio ha compiuto un gesto simile sotto gli occhi attenti delle telecamere del Grande Fratello Vip.