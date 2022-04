Eros annienta Trussardi, è bastata una frase per asfaltarlo con classe: che uomo! | VIDEO

Eros Ramazzotti annienta Tomaso Trussardi pubblicamente. Con una sola frase lo asfalta con classe sui social. Ecco che cosa è successo tra i due ex di Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti attacca pubblicamente Trussardi. Il cantante ‘umilia’ davanti a tutti, sui social, l’imprenditore di moda.

Eros Ramazzotti annienta Tomaso Trussardi sui social

Tra Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi non c’è mai stato un rapporto. I due ex compagni di Michelle Hunziker non sono mai andati particolarmente d’accordo. Sebbene si siano incontrati in più occasioni, pubbliche e private, raccontano esperti di gossip e pettegolezzi, i due si sarebbero a malapena salutati.

Tutta colpa di Michelle Hunziker, la donna che in un certo senso li ha tenuti legati da un filo invisibile? Eros e Michelle sono stati insieme tanti anni e per lungo tempo sono stati considerati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Poi, purtroppo, la drammatica separazione ha lasciato tutti senza parole.

Dopo l’addio, ciascuno di loro ha preso strade diverse: la Hunziker si è sposata con l’imprenditore di moda mentre Eros Ramazzotti è convolato a nozze con la bellissima Marica Pellegrinelli.

A proposito di Michelle e Marica, avete visto che cosa è successo? Nelle scorse ore Eros Ramazzotti ha annientato pubblicamente Tomaso Trussardi e lo asfaltato con classe sui social.

Il cantante asfalta pubblicamente l’imprenditore di moda

Eros Ramazzotti asfalta pubblicamente Tomaso Trussardi, ma con garbo ed eleganza. Avete visto che cosa ha combinato l’ex marito di Michelle Hunziker? Come ben saprete, qualche giorno fa, più precisamente il 6 aprile, il famoso imprenditore di moda ha spento 39 candeline.

Per l’occasione ha organizzato un evento di beneficenza alla quale hanno preso parte diversi personaggi del mondo dello spettacolo e tra questi Melissa Satta ed Elisabetta Franchi.

Grande assente della serata, la sua ex moglie Michelle Hunziker che non solo non si è fatta vedere al compleanno ma non ha dedicato all’ex marito nemmeno un messaggio o un pensiero via social.

A sorprendere non è però solo la reazione di Michelle ma anche di Ramazzotti. Vi starete chiedendo che cosa c’entra il cantante con Trussardi. Ebbene, alla festa di compleanno dell’imprenditore di moda si è presentata anche Marica Pellegrinelli, grande amica di Tomaso ma soprattutto ex moglie di Ramazzotti.

I due sono stati fotografati e hanno pubblicato sui social anche momenti del compleanno per l’appunto trascorso insieme. Bellissimi e sorridenti, questa strana coppia ha lasciato tutti senza parole.

Ramazzotti non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha asfaltato pubblicamente l’imprenditore di moda, seppur con garbo ed eleganza. Il famoso cantante ha una grande passione le arti marziali e frequenta una palestra di karate da ormai diverso tempo.

Proprio in compagnia del suo allenatore, ha messo in piedi una scenetta divertente che ha fatto il giro dei social. In una Instagram Story, si vede il maestro insieme a Ramazzotti. Il primo, intona il ritornello di una canzone che ormai da settimane si ascolta sui social, ‘povero gabbiano’ modificando il testo:

“Povero gabbiano, per lui ne ha perse di compagne”.

Che stoccata clamorosa a Trussardi! Si allude ovviamente al legame di Tomaso con Michelle e Marica. L’imprenditore di moda asfaltato così, con classe. Chissà se risponderà alla frecciatina social.