“Charlene di Monaco ha tradito Alberto con lui”, clamoroso | Lo conosce il mondo intero

Non arrivano buone notizie dal Principato di Monaco: Charlene Wittstock è stata sgamata. La principessa ha tradito il sovrano proprio con lui. L’uomo in questione è famosissimo, lo conosce tutto il mondo.

Charlene di Monaco e Alberto II ai ferri corti. La principessa ha tradito il sovrano con un altro uomo. Lui è ricco e famoso. Lo conosciamo tutti.

Charlene e Alberto, fine di una favola moderna?

Charlene di Monaco e Alberto II sono tra le coppie di reali più chiacchierate di sempre. La principessa sudafricana, ultimamente, è sempre sulle prime pagine di riviste internazionali. Ad attirare l’attenzione non solo i suoi problemi di salute che l’hanno tenuta lontano dal Principato per oltre un anno, ma anche e soprattutto la sua vita sentimentale.

Solo poche settimane fa è ritornata a palazzo reale per proseguire la convalescenza insieme ai figli e al marito ma dopo neanche due giorni di permanenza a casa, ha preso un aereo ed è volata a Berna, in Svizzera, dove si mormora abbia intenzione di trasferirsi per lungo tempo.

Intanto, il consorte è rimasto a Monaco con i suoi figli. Alberto e Charlene, fanno sapere fonti vicine alla famiglia reale, sono ormai in crisi. Per il momento, non ci sono state ancora smentite e/o conferme ufficiali da parte dei diretti interessati ma la loro unione sembra scricchiolare sotto il peso di accuse infamanti.

A far crollare quello che sembrava un amore eterno e indistruttibile, è l’ombra del tradimento. Ecco con chi Charlene avrebbe avuto una relazione. Lui è ricco e famoso.

La principessa ha tradito Alberto con un uomo famosissimo

Ormai non si parla d’altro che di Charlene di Monaco e di Alberto II. I sovrani del famosissimo Principato sono da mesi al centro dell’attenzione per via della loro relazione turbolenta.

Il loro matrimonio non mai stato sempre tutto rose e fiori. Più volte, negli anni passati, si è parlato di crisi tra i due reali, di Charlene intenzionata a porre fine alla sua vita da principessa e lasciarsi alle spalle per sempre il palazzo reale.

Purtroppo, importanti problemi di salute sono sopraggiunti e la Wittstock ha dovuto dare priorità a sé stessa. Ora che sembra si stia rimettendo in piedi, ha intenzione, a quanto pare, di chiudere un capitolo importante della sua vita.

C’entra forse il fatto che si sia innamorata di un altro uomo? Si mormora che la principessa abbia preso una sbandata per un personaggio ricco e famoso, lui lo conosce il mondo intero. Stiamo parlando di Lewis Hamilton.

Il noto pilota automobilistico è da sempre legato alla famiglia reale e più volte Charlene ha assistito alle sue gare, scambiandosi poi alla fine di esse, abbracci e gesti affettuosi. Tra i corridori di Formula 1 si dice proprio che la Wittstock abbia avuto una storia a lungo tenuta nascosta, con lo sportivo, ma non solo con lui.

Si è parlato di un flirt segreto anche con Sebastian Vettel, anche lui campione automobilistico. Qual è la verità? Intanto Charlene crea agitazione e scompiglio anche nel mondo dello sport.