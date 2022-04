Carmen Di Pietro, prima di ritoccarsi era 10 mila volte più bella: “Che peccato” | FOTO

Ecco com’era Carmen Di Pietro da giovane, prima degli interventi di chirurgia estetica che ne hanno stravolto i connotati.

Conosciamo tutti Carmen Di Pietro, la showgirl e opinionista attualmente tra i naufraghi dell’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi.

Nelle ultime ore sta circolando sul web una foto choc che mostra la donna con un aspetto davvero irriconoscibile. Vediamola insieme!

Il successo di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro è senza dubbio uno dei personaggi più amati della televisione italiana.

La donna salì alla ribalta proprio quando diventò concorrente de L’Isola dei Famosi, l’anno in cui, come dimenticare, Aida Yespica e Antonella Elia diedero vita a una violentissima lite.

Quell’anno, Carmen Di Pietro fece fare grasse risate a tutti per via della sua perenne fame.

Dopo anni di successi televisivi e partecipazioni ad altri reality show, Carmen Di Pietro è tornata alle origini partecipando nuovamente a L’Isola dei Famosi, nella nuova edizione condotta da Ilary Blasi.

Nonostante ci ricordiamo tutti come fosse Carmen Di Pietro vari anni fa, pare che davvero in pochi l’abbiano vista nel fior della gioventù, quando ancora non aveva ceduto alla tentazione dei ritocchini estetici.

Nelle ultime ore, però, una foto che la mostra prima della chirurgia sta facendo il giro del web.

La foto choc da giovane ha sconvolto i fan

Poche ore fa, un utente su Twitter ha caricato una foto introvabile di Carmen Di Pietro.

L’immagine in questione la mostra come non l’avevate mai vista! Lo scatto, infatti, pare risalga a molti anni fa, a quando la showgirl e opinionista tv non era ancora un volto noto ai più.

Ecco di seguito la foto che ha sconvolto i suoi fan e non solo:

Ma veramente questa è Carmen di Pietro da Giovane? Che peccato si sia rifatta… era molto piu bella prima pic.twitter.com/OGAFt6becT — callmegin (@Gossip14378601) April 6, 2022

Come avrete sicuramente avuto modo di leggere, l’utente che ha pubblicato la foto di Carmen Di Pietro da giovane si chiede se davvero sia lei la donna ritratta nello scatto.

Il motivo? La VIP ha letteralmente stravolto i suoi connotati cedendo ai vari interventi di chirurgia estetica. La Di Pietro, infatti, oltre che il seno, si sarebbe rifatta, secondo alcuni, il naso.

E voi cosa ne pensate? Credete davvero che se Carmen Di Pietro appare così diversa oggi sia per via della chirurgia estetica o del tempo che è passato, che ha giustamente segnato il suo viso?