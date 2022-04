Ambra Angiolini, altro che Renga e Allegri: beccata a baciarsi con lei | È anche più famosa

Ambra Angiolini, altro che Francesco Renga e Massimiliano Allegri! La bella attrice è stata beccata a baciarsi proprio con lei che è anche più famosa dei suoi ex. Ecco di chi si tratta.

Ambra Angiolini ritrova l’amore ma con lei. Francesco Renga e Massimiliano Allegri sono ormai acqua passata. La donna in questione è anche più famosa del cantante e dell’allenatore.

Ambra Angiolini, star del piccolo e del grande schermo

Tra le attrici più amate del piccolo e del grande schermo non possiamo non menzionare Ambra Angiolini. Classe 1977, muove i primi passi nel mondo della televisione fin da piccolina.

La notorietà arriva per lei con la partecipazione a Non è la Rai che la farà diventare una vera e propria star. Si apriranno presto per lei le porte del successo. Nel 2006 è la protagonista di Saturno contro, il film di Ferzan Ozpetek ma a questo seguiranno anche altre pellicole di grande successo come Immaturi, Per tutta la vita, Viva l’Italia, terapia di coppia per amanti.

Ha recitato anche in alcune fiction come Il silenzio dell’acqua e si è dedicata anche alla scrittura. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo InFame dove racconta della sua lotta contro la bulimia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, quest’ultima è stata abbastanza travagliata. Dopo una relazione sentimentale molto lunga con Francesco Renga che l’ha resa mamma di due figli, è stata legata anche all’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ma pure con lui l’amore è finito. Avete visto però, con chi è stata beccata a baciarsi qualche ora fa? Proprio con lei, una donna famosissima.

L’attrice beccata a baciarsi proprio con lei

La vita sentimentale di Ambra Angiolini è stata caratterizzata da tanti alti e bassi. Ha avuto una lunga storia con il cantante Francesco Renga che l’ha resa mamma di due figli, Leonardo e Iolanda.

Si sono conosciuti nel 2003 e si sono separati nel 2015. L’attrice ha sempre affermato che Francesco ha rappresentato un pilastro fondamentale nella sua vita ed è proprio grazie a lui che è riuscita a sconfiggere la bulimia.

Dopo la separazione dal famoso cantante, si è legata all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. I due sono stati insieme dal 2017 al 2021. La loro storia sarebbe finita a causa di un tradimento di lui.

Da quando si è separata da Allegri, sulla vita sentimentale di Ambra Angiolini nulla è venuto fuori fino a qualche ora fa. Avete visto con chi è stata beccata a baciarsi la bella attrice? Proprio con lei, una donna famosissima, più dei suoi ex compagni. Stiamo parlando di Anna Ferzetti.

Chiaramente Ambra e Anna non sono una coppia, almeno nella vita ma sì sul lavoro. Entrambe hanno preso parte alla serie di Ferzan Ozpetek in onda prossimamente su Disney+ dal titolo, Le fate ignoranti.

Proprio alla premier, Ambra è stata pizzicata a scambiarsi un bacio con la Ferzetti, anche lei protagonista della serie. Entrambe bellissime e ironiche, hanno lasciato tutti a bocca aperta con questo gesto d’affetto curioso fatto a favore di fotografi e telecamere.

Ma chi è la donna che ha baciato Ambra Angiolini? Anna Ferzetti non ha bisogno di presentazioni. Lei è una nota attrice italiana, figlia dell’attore Gabriele Ferzetti nonché compagna di Pierfrancesco Favino. Lei e Ambra non sono solo colleghe ma anche amiche, si frequentano infatti anche fuori, lontano dai riflettori.