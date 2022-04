Le tre principesse etiopi sono state le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il successo nel reality, le sorelle Selassié saranno coinvolte in un super progetto: scopriamo di cosa si tratta.

Lucrezia, Clarissa e Jessica Selassié, sono le amatissime principesse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia stanno già lavorando a numerosi progetti, tra cui uno importantissimo. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Scopriamolo.

Le principesse Selassié dopo il GF Vip 6

Le tre sorelle etiopi hanno partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Durante il loro percorso, hanno ricevuto numerose critiche ma il pubblico ha imparato ad amare anche i loro difetti.

Addirittura, Jessica, la sorella maggiore, è riuscita a rimanere fino alla fine, raggiungendo così la vittoria del reality. Lulù, invece, è arrivata in finale a differenza di Clarissa che è uscita molto tempo prima perdendo al televoto.

Di certo non passano inosservate, i loro look sono eccentrici e sfarzosi, insomma, il loro aspetto esteriore non ricorda affatto quello delle classiche principesse, infatti, si definiscono “moderne”.

Le sorelle Selassié dopo la partecipazione nel reality, stanno lavorando a tantissimi progetti. Ad esempio, Clarissa recentemente ha annunciato l’uscita del suo primo singolo. Ma secondo alcune indiscrezioni, le tre sorelle prenderanno parte ad un progetto ancora più importante: scopriamo di più.

Le principesse Selassié presto milionarie | L’incredibile affare

Nelle scorse ore, un’indiscrezione bomba sta facendo impazzire il popolo del web. L’incredibile scoop rilasciato dal settimanale Vero TV, parlerebbe di un affare top secret che riguarda proprio le tre amatissime principesse della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Jessica, Lulù e Clarissa starebbero lavorando ad una serie tv Sky dedicata alla loro vita. Un documentario simile a quello di Chiara Ferragni e Fedez, che in pochissimo tempo ha ottenuto un successo impensabile.

Si vocifera che le riprese potrebbero iniziare questa estate e avremo modo di vedere la serie tv verso autunno 2022. Un’opportunità d’oro per le tre sorelle, dato che oltre ad ottenere ancor più visibilità, riceverebbero un compenso straordinario.

Non sappiamo le cifre esatte, ma il guadagno che le ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 percepiranno sarà davvero alto. Un successo meritatissimo, raggiunto in così poco tempo. Non ci resta che fare a Lulù, Clarissa e Jessica un grande in bocca a lupo.