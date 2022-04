By

Il giovane medico, Lucia Menghini, è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale in Giordania. In gravi condizioni le due amiche che erano con lei.

Le tre giovani erano partite la scorsa settimana per la vacanza e sarebbero dovute rientrare domani in Umbria, dove vivono e lavorano.

Addio a Lucia Menghini, la campionessa di Reazione a Catena

Era partita insieme a due amiche per trascorrere qualche giorno di vacanza in Giordania, ma il destino è stato beffardo e crudele e ha trasformato quei giorni di spensieratezza un incubo terribile.

Lucia Menghini, giovane medico umbro, nota per aver partecipato al day time estivo in onda su Raiuno, Reazione a Catena, è rimasta vittima di un terribile incidente proprio in Giordania.

Sulla dinamica del tragico schianto costato la vita alla giovane tirocinante italiana sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Le due amiche di Lucia Menghini sarebbero ricoverate in gravi condizioni all’ospedale di Amman, mentre per la giovane, originaria di Foligno, non c’è stato nulla da fare.

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, 8 aprile in una località a circa un centinaio di chilometri da Amman.

Lucia Menghini aveva partecipato al programma di Marco Liorni insieme ad altre due ragazze, nella squadra delle Pignolette, un nome scelto per ribadire la loro ricerca continua della perfezione.

Con le due compagne di squadra era riuscita a vincere diverse puntate.

L’addio commosso di Marco Liorni

La notizia della morte di Lucia Menghini ha fatto il giro del web, raggiungendo anche Marco Liorni, che aveva condiviso con lei diverse puntate del daytime.

Il presentatore Rai ha pubblicato una foto di Lucia sulla sua pagina Instagram, ricordando la ragazza che l’estate scorsa aveva conosciuto.

“Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Liorni (@marcoliorni)