Isola dei famosi, i 2 naufraghi perdono il controllo: lo fanno davanti a tutti ‘senza pudore’ | VIDEO

Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi è accaduto l’impensabile. Proprio durante la diretta, due naufraghi hanno perso il controllo e hanno commesso un gesto inaspettato che ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo di più.

Nel quinto appuntamento de L’Isola dei Famosi, andato in onda il 4 aprile 2022, è accaduto di tutto. Come sappiamo nel reality di Ilary Blasi può accadere proprio di tutto, anche se nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere già così tante dinamiche.

L’Isola dei Famosi, lo fanno davanti a tutti | VIDEO

E’ ufficiale è nato il primo flirt della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. I protagonisti di questa possibile storia d’amore sono Roger Balduino ed Estefania Bernal. Bellissimi, giovani e famosi, entrambi non potevano pensare di provare qualcosa del genere.

Ma cosa è successo? In questi giorni è nata una certa complicità ed è anche scattato il loro primo bacio. Ilary Blasi non ha potuto non parlare di ciò che è accaduto tra i due e durante il riassunto della loro settimana insieme, Roger ed Estefania si sono lasciati ad un altro bacio in diretta.

Nel dettaglio, la conduttrice ha ammesso di aver trovato il giovane un po’ “timidino” nei confronti della naufraga. Una parola che lo ha spinto stampare un bel bacio sulle labbra della bellissima modella, lasciando così tutti a bocca aperta.

Il limone senza pudore tra Estefania e Roger 🤣✈ pic.twitter.com/gIHbRPxSzZ — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) April 6, 2022

Insomma, un inizio puntata molto romantico che ha stupito il pubblico, gli opinionisti, i concorrenti e la conduttrice. Anche se Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina, è rimasto molto deluso da questo flirt, dato che aveva messo gli occhi su Estefania.

Roger ed Estefania: il primo flirt de L’Isola dei Famosi

La sopravvivenza a L’Isola dei Famosi è davvero dura, ma la fame e la stanchezza non fermano i sentimenti, infatti, tra Roger ed Estefania è scattato un vero colpo di fulmine tra le cristalline acque di Cayo Cochinos.

Nel gioco sono diventati una coppia, hanno anche trascorso una settimana legati da un elastico e ne hanno approfittato per conoscersi meglio. Sin da subito la chimica non è mai mancata e ora i due sono inseparabili.

Addirittura, appena si crea l’occasione, si allontanano dagli altri naufraghi per passare del tempo insieme. La prima coppia de L’Isola dei Famosi sembra essere nata, non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane.