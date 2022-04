Frullato di pollo, questo piatto te lo invidieranno tutti gli ospiti | Non è buono, di più

Il polpettone di pollo con un cuore di formaggio verza e patata è una variante del polpettone classico di carne, ma è più leggero ed altrettanto gustoso.

Questo secondo piatto e’ da leccarsi i baffi, facilissimo nell’ esecuzione e eccellente per essere servito sia caldo che freddo!

Polpettone di pollo

Il pollo è una valida alternativa alla carne di manzo, il polpettone di pollo ripieno di verdure e patate, può fare da secondo piatto da portare con noi ad un picnic. I bambini l’adoreranno e mangeranno verdura senza neanche accorgersene!

Ingredienti

1 Kg di petto di pollo

3 uova

1 cipolla a pezzettini

una patata grande tagliata a fettine sottili

200 grammi di cavolo bianco tagliato a fettine molto sottili

sale q.b.

pepe q.b

1 cucchiaino di paprika

1/2 cucchiaino di coriandolo

1 spicchio di aglio a pezzettini

formaggio a fette q.b.

Preparazione

Iniziamo la nostra preparazione del polpettone di pollo, mettendo in un capiente ciotola il petto di pollo crudo fatto a piccoli pezzi insieme alle tre uova intere.

Una volta azionato il frullatore ad immersione nella ciotola frulliamo gli ingredienti per farli amalgamare, quindi uniamo la cipolla fatta a pezzettini e azioniamo nuovamente il minipiner.

Uniamo la patata e la verza e lavoriamo con il frullatore a immersione per ottenere un composto ben amalgamato. Aggiungiamo il sale e il pepe e la paprika con il coriandolo, per ultimo l’aglio che avremo pelato e tagliato a pezzettini.

Aiutandoci con una spatola continuiamo a lavorare il composto per fare amalgamare bene anche la paprika, il coriandolo e l’aglio finché non risulterà un composto omogeneo.

Sul piano da lavoro apriamo la carta da forno e su questa andiamo a distribuire il composto appena ottenuto, dando la dorma di un rettangolo.

Ora prendiamo il formaggio a fette e lo distribuiamo sul rettangolo, quindi aiutandoci con la carta da forno, arrotoliamo fino a dargli la forma di un cilindro.

Infine mettiamo in forno preriscaldato a cuocere per circa 1 ora a 190° C. Una vota passato il tempo di cottura, possiamo srotolare il nostro polpettone di pollo e lasciarlo ancora qualche minuto per fare una crosticina, quindi portarlo in tavola.

Il polpettone lo si può riempire con formaggi a nostro gusto, lo possiamo anche farcire con verdure, inoltre lo può affiancare ad una fresca insalata in estate o a delle verdure stufate o grigliate

Il polpettone caldo, farà si che il formaggio rilasci una deliziosa pasta filante…una vera bontà! Ma se vogliamo possiamo conservarlo in frigo anche 2 giorni.