Alberto di Monaco distrutto, scandalo interminabile a Monaco: milioni di soldi truffati

Il Principe Alberto di Monaco si trova attualmente nei guai, coinvolto in una truffa da milioni di soldi. Lo scandalo che lo travolge coinvolge anche altri volti del Principato.

Questi ultimi mesi hanno caratterizzato particolarmente l’immagine del Principato e dello stesso Principe. Per chi non lo sapesse gli scandali hanno colpito la sua famiglia in diverse occasioni prendendo come principale protagonista, oltre che lui ovviamente, proprio la sua fedele compagnia Charlene. Sono orami diversi mesi che i due vivono, apparentemente, separati per via delle condizioni cliniche della donna.

Alcune voci di corridoio però li vedono lontani perfino sentimentalmente, questo sarebbe causato dallo spuntar di alcuni figli illegittimi dell’uomo. Questo però ovviamente non è stato confermato da nessun membro della casata. Nonostante questo però il chiacchiericcio ha continuato a circolare e a ingrandirsi incredibilmente. Inoltre, la decisione della donna, ovvero quella di allontanarsi definitivamente dal Principato, non hanno fatto altro che influenzare notevolmente sul giudizio del popolo.

Questa volta però pare che al centro della polemica non ci sia asolo ed esclusivamente lui, al suo fianco infatti è stato coinvolto anche un grande volto principalmente legato ad un’altra famiglia Reale. Ebbene si, le loro strade si sono incontrate per via di una presunta truffa da circa un milione di soldi.

Alberto Di Monaco coinvolto in una truffa da milioni: tutti i dettagli a riguardo

Ci è giunta voce che, nelle ultime ore, il Principe sia stato coinvolto in una vera truffa. La storia si infittisce inoltre per via del coinvolgimento dello stesso figlio della Regina Elisabetta, ovvero Andrea. Quest’ultimo ha scatenato un putiferio negli ultimi anni. Oltretutto, per chi non lo sapesse alcuni giorni fa la Famiglia Reale si è riunita in memoria del Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta. Ad accompagnare la Regina all’interno della chiesa è stato proprio Andrea e questo non ha fatto altro che incrementare i chiacchiericci sul suo conto.

D’altronde è risaputo, i sudditi non vedono affatto di buon occhio il figlio di sua Maestà, proprio per via del suo passato. Questa volta però pare che la situazione sia molto più grave e confermata dalla stessa persona truffata. Secondo quanto si vocifera infatti tutto è iniziato in Turchia.

La donna turca, vittima della truffa è Nebahat Isbilen, ed i due pare che siano stati gli intermediari d’affari con la collaborazione del banchiere turco Selman Turk. Pare che alla donna abbiano sottratto la cifra di ben 40 milioni di sterline, ovvero 48 milioni di euro.