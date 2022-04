Tomaso Trussardi sbotta, asfalta Michelle senza pensarci due volte: ci è andato giù pesante

Tomaso Trussardi sbotta sui social e asfalta terribilmente Michelle Hunziker senza pensarci su due volte. Questa volta davvero ci è andato giù pesante. Ecco che cosa è successo tra i due ex coniugi.

Tensione alle stelle tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. L’imprenditore di moda asfalta la ex sui social. I fan sono senza parole.

Tensione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Ormai la storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è definitivamente archiviata. Il 18 gennaio 2022, con un comunicato affidato all’Ansa, la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda annunciavano a tutta Italia la fine di un amore durato 10 anni.

Le ragioni che li hanno portati a separarsi? Ancora oggi non sono state rese note. Tanto la svizzera quanto l’italiano, cercano di mantenere riservate le motivazioni che li hanno spinti a dirsi addio dopo tanti anni d’amore e due splendide figlie.

Mentre lei si è subito consolata con un altro, il medico Giovanni Angiolini, ex protagonista anche del Grande Fratello 14, lui a quanto pare è ancora single. Anche se hanno dichiarato di essersi lasciati in buoni rapporti, si percepisce ancora una certa tensione tra i due. Avete visto che cosa ha fatto Tomaso Trussardi? Ha asfaltato la ex moglie proprio sui social.

L’imprenditore di moda asfalta Michelle

Nel comunicato Ansa risalente al 18 gennaio 2022, nel quale Tomaso e Michelle annunciavano la fine del loro amore, si leggeva che i due, nel pieno rispetto del bene che si sono voluti e per l’amore delle figlie nate dalla loro unione, si separavano in armonia. Ma, a quanto pare, a distanza di mesi dal loro addio, ancora c’è tensione nell’aria.

Avete visto che cosa è successo nelle scorse ore? Il 6 aprile Trussardi ha spento 39 candeline e per il suo compleanno ha organizzato una serata di beneficenza insieme ad alcuni amici importanti del mondo dello spettacolo e tra questi Marica Pellegrinelli, Elisabetta Franchi e Melissa Satta.

Assente alla serata, l’ex moglie Michelle che non ha dedicato nemmeno un pensiero via social all’ex marito. Il gesto della conduttrice svizzera non è passato inosservato agli occhi dell’impresario di moda che ha asfaltato pubblicamente la sua ex compagna.

Trussardi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto nella quale lo si vede felice spegnere una candela su una torta. L’imprenditore ringrazia tutti per gli auguri ricevuti ed è a questo punto che lancia una clamorosa stoccata alla sua ex scrivendo:

“Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato”.

La sua frase è forse indirizzata a Michelle che non si è degnata di dedicargli un messaggio il giorno del suo compleanno? Intanto, i follower si sono scatenati. Molti hanno difeso la conduttrice svizzera affermando che se non ha fatto gli auguri al suo ex, un motivo ci sarà.