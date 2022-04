Primark, finalmente apre il terzo negozio su 7 piani: posti di lavoro per tantissimi cittadini

By

Primark, l’azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento, apre il terzo negozio su 7 piani in centro, al civico 45 di via Torino, polo dello shopping meneghino.

Si tratta del 9° punto vendita in Italia, posto in una posizione privilegiata e strategica, al civico 45 di via Torino a Milano.

La sua inaugurazione, nel maestoso edificio di Milano, è successiva alle aperture nel 2021 degli store di Roma e Catania. A cui seguiranno prossimamente le aperture di ulteriori punti vendita a Bologna, Venezia, Torino, Caserta e Chieti.

È previsto che ci siano più di 250 nuove occasioni di lavoro. Lo store impiegherà infatti oltre 400 dipendenti appartenenti a 24 diverse nazionalità. Questo edificio è stato progettato per contenere lo showroom del marchio al sesto piano, ma anche gli uffici nazionali.

Da Primark sono stati approntati ben 5mila metri quadrati di occasioni di shopping alla portata, per ciascuna categoria. Sono presenti collezioni moda per donna, uomo e bambino, la sezione beauty e articoli per la casa.

Con l’etichetta Primark Cares, è presente una moda fast più sostenibile, mediante l’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili. Un’impegno sottoscritto dall’azienda con l’intento di diminuire l’impatto sul pianeta e migliorare la qualità della vita dei lavoratori.

Presente il sindaco Sala, all’apertura dello store

Come ha sottolineato il sindaco Beppe Sala nel corso dell’inaugurazione del grande store:

“In questo periodo complesso, investire nell’apertura di un nuovo negozio, offrendo nuove occasioni di lavoro, richiede più coraggio e fiducia del solito. perciò Primark merita un caloroso benvenuto. E sono certo che i milanesi sapranno dargli la giusta accoglienza”.

Il sindaco ha voluto sottolineare come avere un proprio store a Milano per i grandi marchi, sia da considerare un valore aggiunto, al pari della grande città di Milano che li ospita.

Fondata nel lontano 1969, allora si chiamava Penneys, la Primark ne ha fatta di strada perseguendo l’obiettivo di arrivare a ben 530 punti vendita entro l’anno 2026.

Lo store di Milano è fatto di pavimentazione a scacchi che richiamano in parte il Duomo, oltre che alle alte eleganti colonne, con le luci di un blu cielo, mentre all’ultimo piano si gode della vista della città.

Ovviamente si vuole andare dritti al cuore dei cittadini meneghini, dal gusto un po’ricercato, ma rendendo ala fine lo shopping accessibile, anche se in una location a 5 stelle. Un luogo dove girare liberamente nei fine settimana con le famiglie, esplorando tra una pausa pranzo e l’altra, in cerca delle occasioni giuste.