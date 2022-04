Muffin alla marmellata di Benedetta, in pochi minuti fai felice tutta la famiglia: troppo buoni

Preparare i muffin alla marmellata è davvero facilissimo, serviranno solo una ciotola e delle fruste elettriche per mescolare insieme gli ingredienti.

Non occorrono più di una decina di minuti per la preparazione di questi deliziosi dolcetti, che andranno a ruba!

Nessuno può resistere ai muffin alla marmellata, teneri, dolci e con un nascosto cuore di marmellata! La ricetta che segue è della simpatica Benedetta Rossi, che ancora una volta condivide le sua creazioni, che fanno apparire semplice e alla portata di tutti tante specialità.

Vediamo insieme cosa ci occorre per preparare dei muffin alla marmellata, perfetti per la merenda o la colazione dei nostri cari, o quando semplicemente abbiamo voglia di dolci.

2 uova

½ limone non trattato(la scorza grattugiata(

110 grammi di zucchero

65 grammi di olio di semi di girasole

100 grammi di acqua

220 grammi di farina 00

8 grammi di lievito per dolci (l ‘equivalent di mezza bustina)

marmellata di ciliegie q.b. (1 cucchiaino a muffin)

Iniziamo la preparazione dei muffin alla marmellata prendendo una capiente ciotola, nella quale romperemo le uova, quindi con una grattugia a mano, grattugiamo sulle uova la buccia di un limone, meglio se biologico, per cui non trattato.

Aiutandoci con delle fruste elettriche cominciamo a mescolare le uova e il limone e senza fermare le fruste, uniamo un po’ per volta lo zucchero. Sempre senza fermare le fruste uniamo al composto l’olio di semi di girasole a filo.

Proseguiamo unendo a questo punto l’acqua, e sempre senza interrompere di mescolare, passiamo ad inserire nella ciotola la farina setacciata, piano piano. Uniamo anche il lievito per dolci che andrà incorporato sempre mescolando gli ingredienti aggiunti.

Una volta presa una teglia per muffin, inseriamo al suo interno i pirottini e facendoci aiutare con un porzionatore da gelato, versiamo all’interno dei pirottini l’impasto appena creato ma, ma solo per i ¾ dello stampino.

Se non abbiamo il porzionatore da gelato, possiamo utilizzare due cucchiai, andranno benissimo anche quelli.

Uniamo a questo punto al ripieno, versando dentro ogni impasto del pirottino di muffin, un cucchiaino di confettura.

Nel frattempo avremo acceso il forno, quindi possiamo infornare e cuociamo in forno preriscaldato ventilato a 170° C per 25 minuti..

Se invece abbiamo il forno statico, questo va portato a 180° C, per la cottura stabiliamo per lo stesso tempo.

Una volta passato il tempo di cottura, quando avremo sfornato i nostri muffin si lasceranno intiepidire a temperatura ambiente per decorarli con una leggera spolverata di zucchero a velo.